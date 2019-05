EA access sbarca su PlayStation 4

Dopo il blocco dei server di alcuni giorni fa, ecco una notizia positiva per i fan dei titoli di Electronic Arts. Dal prossimo luglio Ea ha annunciato l’introduzione di EA access per PlayStation 4. I giocatori potranno così provare i vantaggi del servizio con un abbonamento mensile da 3,99 euro o annuale di 24,99 euro tramite PlayStation Store. Con l'aggiunta della console di casa Sony, la software house californiana è quella che offre i servizi di abbonamento su più piattaforme in assoluto.

"Dato che continuiamo ad investire in servizi digitali e in abbonamento, portare i nostri giochi ad un numero sempre maggiore di persone su entrambe le console è una entusiasmante opportunità per tutti”, spiega Matt Bilbey, Executive VP of Strategic Growth. “Il nostro obiettivo è offrire ai giocatori più scelta per provare i nostri giochi dovunque e come desiderano e siamo felici di portare il servizio su PlayStation 4”, conclude.

Tra i vantaggi che EA access prevede: la possibilità di provare le versioni di test “Gioca per Primo” per un totale di 10 ore con i nuovi titoli, oltre a sconti del 10% sugli acquisti di giochi completi, espansioni, o contenuti aggiuntivi e una libreria con blockbuster come Fifa, Battlefield e Star Wars Battlefront.