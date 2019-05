Electronic Arts, tornati online i server sui giochi EA: cos’è successo

Nelle giornate di sabato 4 maggio e domenica 5, le principali piattaforme di videogiochi e i social si sono riempiti di segnalazioni da parte di utenti che lamentavano difficoltà ad accedere ai server dei videogiochi EA, quali Apex Legends, Battlefield V, FIFA 19, Madden NFL 19 e Star Wars Battlefront 2. Il 6 maggio i server sono tornati online: Electronic Arts ha annunciato di aver risolto i problemi di connessione ai videogiochi.

Server Online: risolti i problemi di connessione

In un post sul profilo ufficiale Twitter, l’azienda ha rassicurato gli utenti, comunicando loro di aver ripristinato la connessione a tutti i titoli. Gli sviluppatori fanno sapere, inoltre, che i videogiocatori potrebbero riscontrare altri problemi nelle ore seguenti al ripristino della connessione dei server. Electronic Arts ringrazia gli utenti per la pazienza, invitandoli a non esitare a contattare il servizio clienti nel caso non riescano a risolvere eventuali problemi con un semplice riavvio.

Il down dei server Electronic Arts

I problemi di connessione, come confermano i grafici pubblicati da DownDetector, sono stati particolarmente limitanti il 5 maggio, il giorno in cui gli sviluppatori di Electronic Arts hanno confermato sugli account social ufficiali la presenza di un effettivo malfunzionamento dei server, comunicando agli utenti di essersi messi fin da subito al lavoro per trovare una soluzione al malfunzionamento.

I problemi hanno interessato anche la piattaforma ufficiale EA Help, che riportava il messaggio di errore “504 Gateway Time-Out” nel momento in cui si provava ad accedere al sito.

Il down dei server EA non ha compromesso la sicurezza degli account dei videogiocatori, in quanto non si è verificato a seguito di un attacco hacker.

I problemi di connessione hanno compromesso la Weekend League di FIFA 19 Ultimate Team, in programma dal 4 al 5 maggio.

Per questa ragione, gli sviluppatori di Electronic Arts hanno deciso di posticipare il termine della ‘gara’ al 7 maggior (ore 8:00).