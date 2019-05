I migliori videogiochi in uscita a maggio

Anche a maggio ricominciamo da tre. Nel senso di tre titoli che a nostro, sindacabilissimo giudizio (come sa benissimo chi segue questo blog), sono da non perdere tra quelli in uscita nel mese. Questa volta i nostri consigli si appuntano su un grande classico e su due titoli di corse, anche se agli antipodi. Ecco il nostro tris d’assi del mese, e se volete commentare ricordate di venirci a trovare sulla nostra pagina Facebook.

Castlevania collection

In uscita il 16 maggio in occasione dei 50 anni di Konami, la raccolta comprende otto videogiochi della storica serie, tra cui lo spin off Kid Dracula. Per chi ama i giochi a metà tra il platform, l’adventure e i Gdr troverà pane per i suoi denti, considerato che l’evoluzione della saga, anche per il mobile, ha trasformato Castlevania in un’esperienza sempre più multigenere. (GUARDA IL TRAILER)

Team Sonic Racing

Il 21 maggio torna dopo una pausa di 7 anni alla guida di un karts l’iconico porcospino blu di Sega, nel nuovo gioco di corse rilasciato dalla casa nipponica. Il gameplay è prevalentemente cooperativo con il giocatore che appartiene ad una squadra e le vittorie saranno determinate dall’efficienza del team, non solo dalla velocità. (GUARDA IL GAMEPLAY)

Assetto Corsa Competizione

Dulcis in fundo, il 29 maggio, esce uno tra i simulatori di guida più amati dagli appassionati, per il realismo e la cura dei dettagli dei mezzi. Dagli italianissimi sviluppatori di Kunos un altro gioiello che grazie al sistema unreal engine 4 e alle condizioni climatiche dinamiche è garanzia di un’esperienza senza eguali. Diverse le modalità di gioco: single player, multiplayer e una carriera in collaborazione con Lamborghini. (GUARDA IL TRAILER)