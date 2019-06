Si prospetta una settimana ricca di novità per gli appassionati di videogiochi.

Dal 17 al 23 giugno 2019, sono tanti i nuovi titoli in arrivo per PlayStation 4.

I videogiochi più attesi della settimana sono Bloodstained Ritual of the Night, Crash Team Racing Nitro Fueled e Judgment.

Bloodstained Ritual of the Night sarà disponibile da martedì 18 giugno; Crash Team Racing Nitro Fueled, invece, arriverà tre giorni dopo, venerdì 21 giugno, proprio a inizio weekend. Per quanto riguarda Judgment, invece, la versione digitale del titolo sarà disponibile da martedì 21 giugno solo per i videogiocatori che l’hanno preordinata in precedenza: per gli altri arriverà settimana prossima, il 25 giugno. Ecco tutti i titoli in arrivo durante la settimana in corso.

Tutti i titoli in arrivo in settimana

Oltre ai 3 titoli appena svelati, gli appassionati della console potranno divertirsi con tanti altri nuovi videogiochi: Another Sight, Bring Them Home e Citizens of Space, in arrivo il 18 giugno, Vacation Simulator e Underworld Ascendant, entrambi disponibili dal 19 giugno, Project Lux e Slum Ball (20 giugno), Crystal Crisis, Cybarian The Time Traveling Warrior, Leisure Suit Larry Wet Dreams Don’t Dry, in arrivo il 21 giugno, e Luna, Mars Alive e Mini-Mech Mayhem, disponibili dal 22 giugno.

Bloodstained Ritual of the Night e Crash Team Racing Nitro Fueled

È quasi finito il conto alla rovescia per i fan di Bloodstained, proprio questa settimana potranno stringere tra le mani il gioco di ruolo ambientato nell’Inghilterra del XIX secolo.

La protagonista del videogioco è Miriam, un’orfana colpita da una maledizione che ha nelle sue mani il destino del mondo intero. Conquistando armi, equipaggiamento di vario genere e bottini, gli utenti sfideranno i boss infernali e il il super nemico Gabel.

Crash Team Racing Nitro Fueled è, invece, una versione rivisitata del primo titolo uscito nel 1999, l’acerrimo rivale di Mario Kart.

"Riscalda i motori con modalità, personaggi, piste, potenziamenti, armi e comandi originali! Conquista la gloria con kart e piste non presenti nel gioco originale! Gareggia con i tuoi amici e scala le classifiche online!”, si legge nella presentazione del titolo.