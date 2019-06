Il conto alla rovescia degli appassionati può ufficialmente cominciare: Final Fantasy VII Remake per PlayStation 4 uscirà infatti il 3 marzo 2020, come rivelato in un trailer diffuso da Square Enix alla conferenza E3 2019. L’annuncio è giunto al termine del concerto A Symphonic Reunion tenuto a Los Angeles e fissa quindi una data di uscita definitiva per l’attesissimo remake del capitolo lanciato originariamente nel 1997 che contribuì al successo internazionale del videogioco sviluppato dalla casa giapponese. Si tratta del secondo trailer di Final Fantasy VII Remake dopo quello rilasciato a maggio che mostrava per la prima volta le immagini di un videogame annunciato nel 2015.

La lunga strada verso Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy debuttò ufficialmente nel 1987, lanciato da Square prima della fusione con Enix. Fu tuttavia 10 anni dopo che il capitolo Final Fantasy VII portò il videogioco sulle console di tutto il mondo, da PlayStation a Nintendo Switch e Xbox, sancendo il successo definitivo della serie. Nel 2015, Square Enix comunicò la decisione di far rivivere il popolare titolo sulle console di ultima generazione, annunciandone il remake: fino ad oggi, tuttavia, il primo trailer di maggio rappresentava il primo indizio concreto del lavoro svolto dalla casa giapponese. Alla conferenza E3, in chiusura al concerto a tema Final Fantasy VII A Symphonic Reunion, un nuovo video ha finalmente reso nota la data d’uscita ufficiale, fissata per il 3 marzo 2020.

Final Fantasy VII Remake in più episodi

Gli appassionati del videogioco dovranno quindi attendere poco meno di un anno per il lancio del remake, che sarà disponibile inizialmente solo su PS4, in attesa dell’eventuale uscita per le altre console. Quello del marzo 2020 dovrebbe in ogni caso essere soltanto un primo capitolo, poiché i piani di Square Enix sono quelli di dividere il rifacimento di Final Fantasy VII in diversi episodi, ovviamente fortemente ispirati alla trama originale ma con una storia rinnovata, contenente novità e colpi di scena. Per prepararsi a dovere, molti fan avranno già il joystick in mano per rivivere le avventure di Cloud Strife. Ad accompagnare l’avvicinamento all’uscita, inoltre, ci saranno anche i periodici aggiornamenti diffusi sul profilo Twitter ufficiale di Final Fantasy VII Remake.