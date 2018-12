Katy Perry entra nel mondo dei videogiochi. La cantante di "Roar" segue le orme di Ariana Grande e diventa la protagonista di "Final Fantasy Brave Exvius", spin-off della saga pluridecennale di "Final Fantasy". Per annunciare la presenza della star nel videogame, è stato girato un video che pubblicizza anche una nuova canzone, "Immortal Flame".

Il video

Nel breve filmato, Katy Perry si appresta a vivere una giornata normale in compagnia del suo cagnolino Butters. Ma ben presto i due si accorgono che c'è qualcosa che non va perché iniziano a vedersi "pixelati", cioè nella tipica forma dei primi videogiochi anni Ottanta. Si tratta di un chiaro richiamo al primo capitolo della saga di "Final Fantasy", che risale al 1987. Katy Perry diventerà un personaggio giocabile in "Brave Exvius": i suoi ammiratori potranno giocare con lei a partire dal 12 dicembre su smartphone e tablet.

Le star diventate videogioco

Katy Perry non è la prima pop star a diventare protagonista di un videogioco. Nel 2017 era toccato ad Ariana Grande trasformarsi nel personaggio "Dangerous Ariana". Anche per lei questa iniziativa era stata l'occasione per lanciare una canzone. Solo che nel caso di Grande non si trattava di un singolo inedito, come nel caso di "Immortal Flame", bensì di un remix della canzone "Touch It".