Google Audio Overviews: in arrivo i riassunti vocali per le ricerche

Come funziona

Nel momento in cui l'utente inserisce una query specifica nella laber di ricerca, Google propone, sotto i risultati, la funzione "Generate Audio Overview" (per ora scritto solo in inglese e per utenti negli Usa). Se si clicca sul pulsante, in pochi secondi si attiva un player che spiega l'argomento ricercato attraverso due voci generate dell'AI. Sullo schermo, compaiono al contempo anche i controlli essenziali per la riproduzione: play/pausa, volume e regolazione della velocità di riproduzione.