PlayStation Plus, prezzo in aumento in Europa e in Asia

Sony avrebbe intenzione di incrementare il prezzo previsto dall’abbonamento a PlayStation Plus in Europa e Giappone.

L’indiscrezione arriva dagli stessi abbonati che sul forum PSN Profiles hanno lamentato di aver ricevuto delle e-mail da parte della stessa azienda nelle quali viene comunicata l’intenzione di incrementare il costo delle tariffe dell’abbonamento dal primo agosto 2019.

Le segnalazioni provengono da giocatori provenienti da Francia, Norvegia, Svezia, Francia e Svizzera.

Ps Plus è il servizio in abbonamento per PlayPlation 4 che permette di scaricare gratuitamente due diversi titoli al mese scelti dalla multinazionale specializzata sui videogiochi.

Come cambieranno le tariffe

Nonostante non vi siano notizie ufficiali da parte dell’azienda, molto probabilmente dal mese di agosto cambieranno le tariffe previste dal servizio PlayStation Plus. In Europa aumenterà solo l’abbonamento mensile: sarà disponibile a un prezzo di 8,99 euro. Quello trimestrale rimarrà invariato a 24,99 euro e la sottoscrizione annuale costerà sempre 59,99 euro.

In Giappone, invece, l’abbonamento mensile aumenterà da 514 e 850 Yen; quello da 3 mesi salirà a 2150 Yen.

