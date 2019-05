PS5, data di uscita e prezzo secondo un’analista

Durante una recente intervista a Wired, Mark Cerny, Lead System Architect di PS4, ha reso note alcune delle caratteristiche tecniche di PlayStation 5. La prossima console di Sony sarà dotata di un processore AMD, supporterà il rendering Ray Tracing e l’8K. Inoltre, sarà del tutto retrocompatibile con l’ampio parco titoli di PlayStation 4. Cerny non ha svelato informazioni precise sul prezzo e sulla data d’uscita di PS5, tuttavia ha dichiarato che la console non arriverà sul mercato nel corso del 2019. Le rivelazioni dello sviluppatore hanno soddisfatto in parte la grande curiosità degli appassionati nei confronti del nuovo progetto di Sony, tuttavia rimangono ancora molte domande prive di una risposta. Hideki Yasuda, noto analista giapponese dell’Ace Research Institute, ha provato a fare luce su alcuni aspetti poco chiari nel corso della sua ultima analisi.

Le previsioni di Hideki Yasuda

Secondo l’analista, il principale di Sony è rendere la nuova console priva delle imperfezioni presenti in PlayStation 4, regalando così agli utenti un’esperienza ancora migliore. Yasuda ipotizza che PlayStation 5 arriverà sul mercato a novembre 2020 e che in occidente costerà 499 dollari. La console dovrebbe vendere sei milioni di unità entro la fine dell’anno fiscale e raggiungere i 21 milioni di pezzi venduti entro il 31 marzo 2022.

La nuova Xbox sarà più potente di PS5?

Oltre a Sony, presto anche Microsoft dovrebbe presentare ufficialmente la sua nuova Xbox. Nelle scorse settimane, il giornalista Ainsley Bowden ha dichiarato su Twitter che la Xbox di prossima generazione, nota col nome in codice ‘Scarlett’, sarà più performante di PlayStation 5, perlomeno in una delle sue versioni. Sembra, infatti, che Microsoft potrebbe rendere disponibili due varianti della console, attualmente note con i nomi in codice ‘Anaconda’ e ‘Lockhart’. Bowden ha rivelato che gli insider da cui ha ricevuto queste informazioni non hanno voluto scendere troppo nei dettagli, limitandosi a ribadire che la prossima Xbox avrà prestazioni migliori di PlayStation 4.