Anche se non sono ancora state ancora presentate ufficialmente, le nuove console di Sony e Microsoft stanno già attirando l’attenzione dei videogiocatori. Da poco, Mark Cerny, Lead System Architect della compagnia di Tokyo, ha svelato alcune delle caratteristiche di PlayStation 5: la console supporterà il rendering Ray Tracing e l’8K e sarà dotata di un disco SSD. L’hardware sarà interamente basato sulle tecnologie di AMD, processore incluso. Cerny non è sceso troppo nei dettagli, ma le sue rivelazioni sono comunque riuscite ad alimentare le aspettative degli appassionati nei confronti della prossima console di Sony. In attesa di una presentazione ufficiale, al momento priva di una data, la community dei videogiocatori potrà sbizzarrirsi con varie teorie sulle possibili performance di PS5.

I rumor su Xbox Scarlett

Per quanto riguarda la prossima Xbox, nota col nome in codice Scarlett, recentemente il giornalista Ainsley Bowden ha dichiarato su Twitter che sarà più potente di PlayStation 5, perlomeno in una delle sue versioni. Infatti, secondo alcuni rumor debutteranno sul mercato due modelli della console: Anaconda, più performante sul lato hardware, e Lockhart, maggiormente economico. Gli insider che hanno fornito l’informazione a Bowden, ritenuti particolarmente affidabili dal giornalista, non si sono sbottonati troppo: si sono limitati a sottolineare che le prestazioni di Xbox Scarlett saranno migliori di quelle di PlayStation 5. Per scoprire se questo rumor corrisponde alla verità o meno sarà necessario attendere la presentazione ufficiale della console. Microsoft non ha ancora annunciato quando avrà luogo il grande evento, ma sembra probabile che l’azienda di Redmond svelerà Scarlett al mondo intero durante la prossima edizione dell’E3 (Electronic Entertainment Expo).

L’E3 di Microsoft

L’importanza dell’evento è stata sottolineata alcuni mesi fa da Phil Spencer, durante il podcast di Larry “Major Nelson” Hyrb. Il capo della divisione Xbox ha dichiarato che per Microsoft il prossimo E3 sarà il più grande di sempre. Secondo Spencer, la conferenza soddisferà a pieno le aspettative dei fan e permetterà loro di farsi un’idea più precisa del futuro del brand Xbox.