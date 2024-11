OPPO Find X8 Pro, il ritorno di un'icona di stile

Nell’esotica Bali si è svolta la presentazione mondiale del nuovo smartphone Find X8 Pro, un ritorno dopo due anni di assenza del prodotto di punta di OPPO, dotato di 4 fotocamere da 50 MP Hasselblad, il marchio usato dalla Nasa per le foto del primo uomo sulla Luna. L'abbiamo provato per una settimana in Indonesia

"OPPO Find X8 Pro è il primo smartphone al mondo disponibile a livello globale con due fotocamere periscopiche che offrono uno zoom fluido e continuo", così Arne Herkelmann, Head of Product Management dell'azienda cinese, presenta a Sky TG24 il nuovo nato di Shenzen. "Abbiamo anche introdotto - continua - una funzione chiamata AI Telescope Zoom per andare ancora oltre. Che siate a un concerto, in escursione o sulle Alpi, con questo smartphone potete scattare foto di alta qualità con uno zoom impareggiabile. Inoltre, potete catturare scatti rapidi e istantanee dei vostri animali domestici in movimento", questo grazie alla funzionalità Azione che permette di scattare 7 foto per secondo. OPPO ha investito molto negli ultimi anni per questo smartphone e nell’intelligenza artificiale integrata, l'avevamo documentato anche nel nostro viaggio nel quartier generale di OPPO a Shenzhen in Cina. Il comparto fotografico, nel dettaglio Il comparto fotografico Hasselblad nel nuovo OPPO Find X8 Pro, disponibile anche in Italia, include 2 fotocamere periscopiche, che consentono uno zoom ad alta distanza, fluido e continuo, una fotocamera grandangolare da 23mm, che consente di catturare scatti ampi, ed è dotata di un sensore Sony LYT600 da 50MP e 1/1,95 pollici, per scattare anche con poca luce; fa ritratti ottici a 135 mm. Tutto questo importante comparto fotografico viene potenziato da strumenti di intelligenza artificiale semplici da usare, già integrati nel dispositivo, con il nuovo sistema operativo Color Os 15.

Le foto scattate con il Find X8 Pro

La macchina fotografica? "Lasciatela a casa" Isabella Lazzini, CMO di OPPO Italia, ha aggiunto ai nostri microfoni: "Con la nuova serie Find X8 celebriamo il ritorno di un icona di stile per OPPO. Il nuovo Find X8 Pro non è un semplice smartphone ma rappresenta una vera e propria dichiarazione di intenti: grazie al sistema fotografico Hasselblad Master unito a funzionalità avanzate di AI superiamo i confini della fotografia convenzionale rispondendo quindi alle esigenze degli utenti più esigenti", i viaggiatori che possono senza troppo rimorso lasciare a casa la macchina fotografica per questo smartphone, perché è particolarmente prestante per foto e anche video. La nostra prova sull'isola di Bali Abbiamo messo alla prova lo smartphone di OPPO da Bali, a margine dell'evento di lancio globale, per una settimana. Ci è piaciuta la nitidezza degli scatti, anche fatti da utenti poco esperti. Perché è possibile avvicinarsi moltissimo al soggetto o a un dettaglio, ottenendo scatti molto buoni grazie allo zoom capace di arrivare fino a 120x. E in più interviene l'intelligenza artificiale che ci aiuta nello scattare foto nitide anche di un tramonto, o con poca luce. La registrazione video supporta il Dolby Vision HDR fino a una risoluzione 4K a 60 fps su tutte le fotocamere, inclusa quella frontale. E la qualità Livephoto consente inoltre di trasformare ogni fotogramma in una potenziale foto. Il sistema operativo è Color OS 15 Il sistema operativo Color OS 15 porta con sé funzionalità per rimuovere gli oggetti indesiderati con un tocco di dita, o per la correzione delle immagini mosse. Ma queste funzionalità si attivano solo se connessi ad Internet. Sul versante produttività, ColorOS 15 offre l'AI ToolBox di OPPO: si tratta di un menu disponibile all’interno della Barra Laterale Intelligente dello smartphone che permette di generare riassunti, sia durante la navigazione web che mentre si scrive. Mentre l'Assistente Note AI organizza e semplifica il contenuto scritto, correggendo ortografia, grammatica e tono, e può espandere o ridurre intelligentemente le note scritte.

La prova di OPPO Find X8 Pro in giro sull'isola di Bali