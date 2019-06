Pokémon GO Community Day luglio 2019, date e dettagli

Finalmente sono arrivati i dettagli riguardo il Pokémon Go Community Day di luglio 2019.

L’evento si terrà domenica 21 luglio, dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (ore italiane), e avrà come protagonista Mudkip: un piccolo Pokémon di colore blu che ricorda per aspetto gli anfibi e ha delle particolari pinne che lo rendono alquanto buffo.

Durante le ore del Community Day gli appassionati del magico mondo dei Pokémon potranno avere la possibilità di catturare un esemplare di Mudkip, che apparirà più frequentemente sul campo di gioco.

Sarà disponibile la versione Shiny di Mudkip

Durante l’evento di luglio i cacciatori di Pokémon potranno anche ambire ad acciuffare la versione Shiny di Mudkip, disponibile per la prima volta sull’applicazione.

Per quanto riguarda i bonus previsti durante l’evento, le esche dureranno per tutta fino alla fine del Community Day (non i classici trenta minuti) e gli utenti godranno di punti esperienza triplicati.

Resta da scoprire solo la mossa speciale che renderà unici gli esemplari di Mudkip catturati durante l’evento speciale di luglio.

Pokémon Spada e Scudo, svelati i leggendari e la data di uscita

In un Direct Nintendo ha svelato tante novità riguardo Pokémon Spada e Scudo, i nuovi capitoli del mondo dei Pokémon che usciranno in tutto il 15 novembre 2019.

I giochi di ottava generazione del mondo dei piccoli animaletti avranno tanti nuovi Pokémon, innovative meccaniche di gameplay e l’area Open World, Terre Selvagge.

I nuovi animaletti leggendari saranno Zacian (Spada) e Zamazenta (Scudo), simili ai lupi.

Ci saranno poi altri nuovi Pokémon: Wooloo simile a una pecora, Corviknight che ricorda un grosso corvo, Drednaw dall’aspetto di una tartaruga, Gossifleur e la sua evoluzione Eldegoss, simili a fiori. Pikachu, Raichu, Gyarados, Growlithe, Sawk e Axew continueranno a popolare il magico mondo dei mostriciattoli tascabili con mosse e abilità fuori dagli schemi.