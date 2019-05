Il Community Day di Pokémon Go di questo mese si terrà domenica 19 maggio dalle ore 15:00 alle 18:00 (ora italiana). La bestiolina a cui è dedicato l’evento è Torchic, un Pokémon di tipo fuoco che ricorda per aspetto un piccolo pulcino con piume arancioni e gialle. Niantic Labs ha svelato anche la mossa d’attacco esclusiva che avranno gli esemplari di Torchic catturati in quelle ore, oltre ai bonus polvere di stelle x3 e alle esche di tre ore.

Community Day del 19 maggio dedicato a Torchic

Nel pomeriggio di domenica, gli appassionati del fenomeno stellare dell’estate del 2016 avranno più probabilità di riuscire a catturare Torchic. La Mossa Esclusiva di cui sarà dotato il piccolo animaletto è Incendio (disponibile solo in Blaziken, lo stadio evolutivo finale di Torchic). Tutti gli allenatori già in possesso del Pokémon della giornata dovranno fare evolvere il piccolo pulcino proprio nelle ore del Community Day per ottenere la mossa esclusiva.

“Per assicurarti le mosse esclusive, dovrai catturare il Pokémon speciale oppure ottenerlo tramite evoluzione durante le ore programmate per il Community Day”, spiega la stessa Niantic Labs.

Cos’è il Community Day

Il Community Day è uno degli eventi più attesi da tutti gli appassionati di Pokémon GO: per tre ore durante una giornata aumentata la possibilità di catturare uno specifico Pokèmon che appare più frequentemente sul campo di gioco. In questo lasso di tempo la bestiolina a cui è dedicato l’evento può apparire anche nella forma ‘shiny’ o cromatica, ovvero in un colore diverso dal solito. Tutti gli allenatori già in possesso del Pokèmon della giornata possono acquisire una nuova mossa d’attacco, solitamente molto potente, solo se il loro animaletto si evolve nelle ore del Community Day. I Pokémon ‘speciali’ catturati durante l’evento hanno già tra le azioni disponibili la mossa esclusiva.

“Solo per alcune ore al mese potrai incontrare un Pokémon selvatico speciale. Se lo catturerai (o se otterrai lo stesso Pokémon tramite evoluzione) in questo frangente, il Pokémon in questione conoscerà una mossa precedentemente non disponibile per gli esemplari della stessa specie”, spiegano gli sviluppatori del gioco.