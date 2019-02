Pokémon Go, i dettagli del Community Day dedicato a Swinub

Sabato 16 febbaio è il giorno atteso da tantissimi allenatori di Pokémon Go, che possono nuovamente approfittare del Community Day, l’appuntamento mensile con il quale Niantic vuole incoraggiare i giocatori ad arricchire i propri pokédex sfruttando le opportunità esclusive messe temporaneamente a disposizione dalla software house. Per l’occasione, dalle 10 alle 14, gli appassionati potranno incontrare con più frequenza il pokémon di tipo ghiaccio e terra Swinub, aumentando quindi le possibilità di catturarlo. Le sorprese pensate da Niantic però non finiscono qui, poiché il Community Day di febbraio 2019 rappresenta una chance unica di ottenere la potente evoluzione Mamoswine.

Pokémon Go: da Swinub a Mamoswine

Mamoswine è un pokémon di quarta generazione, evoluzione finale di Swinub, e compare per la prima volta in Pokémon Go proprio durante il Community Day di febbraio. La creatura è ottenibile facendo evolvere Piloswine, stadio successivo a Swinub, utilizzando la Pietra di Sinnoh, che durante l’appuntamento di Niantic sarà più facile da avere: cinque si potranno ottenere sfidando i capi dei team, più altre cinque conquistabili attraverso le sfide Allenatore. Inoltre, i Mamoswine ottenuti entro le ore 15 apprenderanno automaticamente l’esclusiva mossa Forzantica. Per chi è poi appassionato delle versioni cromatiche dei pokémon, ci saranno maggiori possibilità di imbattersi in Swinub shiny durante il Community Day, una caratteristica che sarà mantenuta anche dalle evoluzioni Piloswine e Mamoswine.

Community Day, altri contenuti bonus

Tra i contenuti bonus del Community Day ci saranno anche i soliti moduli esca ‘potenziati’, dalla durata di tre ore, oltre alla polvere di stelle triplicata ogni qualvolta si cattura un pokémon. La possibilità di ottenere Swinub e farlo evolvere in Mamoswine, una delle creature di tipo ghiaccio più formidabili di Pokémon Go, aumenterà ulteriormente l’attesa per la nuova funzione che Niantic sta progettando, ovvero una realtà aumentata migliorata che consentirà ai giocatori di scattare foto da ogni angolazione con tutti i pokémon in possesso e non soltanto con quelli incontrati ‘in natura’.