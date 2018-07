Community Day Nintendo, i nuovi giochi dell’E3 provati per voi

Un mese dopo la presentazione all’E3 di Los Angeles, i nuovi titoli Nintendo sono sbarcati a Milano nel Community Day in cui appassionati ed esperti hanno potuto mettere le mani su joypad e controller per provarli. Il gioco più atteso tra quelli annunciati Oltreoceano si è confermato Super Smash Bros. Ultimate.

Super Smash Bros. provato per voi

Il nuovo picchiaduro della casa nipponica, in uscita il prossimo 7 dicembre, da quello che abbiamo potuto vedere (e testare in prima persona) si rivela davvero un’esperienza coinvolgente. Provato in multiplayer con quattro giocatori su Switch, il gioco è una colorata sarabanda di scontri, più crei danni agli avversari più puoi lanciarli lontano. Schivate, attacchi e scudi si possono eseguire tenendo d’occhio lo schermo dove il giocatore con il punteggio più alto lampeggia, permettendo agli altri di cambiare strategia finché il time out finale non sancisce il vincitore (che può anche essere decretato per spareggio). Anche nella modalità uno contro uno, il ritmo resta intenso e la tensione alta.

Super Smash Bros. può contare sul numero di personaggi maggiore di sempre, visto che sono stati arruolati tutti quelli che hanno fatto almeno una comparsa nel corso della serie. Il numero complessivo sale così a 66, comprese tre versioni eco (alternative) per alcuni protagonisti. Anche gli scenari dei capitoli precedenti sono stati potenziati e i giocatori possono contare su un numero maggiore di oggetti, Pokemon e assistenti.

Gli altri giochi, da Pokemon Let's Go a Fifa19

Altri giochi che hanno catalizzato l’attenzione dei presenti all’evento sono stati Mario Tennis Aces, uscito da poco su Switch e godibile nella modalità avventura anche per chi non ama la racchetta, Pokemon Let’s Go (data di pubblicazione prevista il prossimo 16 novembre), che aumenta i riferimenti al cartone tv, ma che non è stato possibile riprendere né fotografare. Stesso trattamento riservato a Fifa19, che malgrado la copertina da rifare (Cristiano Ronaldo vi campeggia con la maglia del Real Madrid e non con la nuovissima casacca della Juventus) ci pare confermi le migliorie annunciate, insieme alla possibilità di tornare a giocare la Champions League. Un’ultima citazione merita Super Mario Party, in uscita su Switch ad ottobre: tanti minigiochi per un divertimento formato famiglia.

Game Show va in vacanza

E a proposito di festa, non è che quella che è appena iniziata su Game Show sia già finita, ma premiamo solo il tasto pausa. Il blog va infatti in vacanza, insieme al suo titolare, ma tornerà l’8 agosto per parlarvi ancora di videogiochi con nuove sorprese.