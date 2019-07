Teslagrad, l’edizione fisica arriva su Nintendo Switch a settembre

È in arrivo una grande novità per tutti gli appassionati di Teslagrad, un gioco di puzzle in 2D, in cui i giocatori esercitano il potere dell’elettromagnetismo per risolvere gli enigmi e combattere i nemici, cercando di scovare i segreti della Torre Tesla abbandonata.

Il 27 settembre 2019, debutterà sul mercato dei videogiochi un’edizione fisica del rompicapo per Nintendo Switch, sviluppata da Soedesco, in collaborazione con Rain Games.

Gli appassionati del noto rompicapo potranno anche acquistare, direttamente dallo store online Limited Run, un pacchetto esclusivo: il Value Pack.

Il Value Pack include diversi gadget esclusivi

Il Value Pack comprende, oltre al videogioco per Nintendo Switch o PlayStation Vita, un’esclusiva cover art. Teslagrad è abbinato anche a una case rossa in metallo per la console di Nintendo o a una custodia di colore blu per PlayStation Vita.

Oltre a questi gadget, il pacchetto include un artbook ricco di disegni realizzati a mano e ispirati ai personaggi del videogioco e una concept super esclusiva. In dotazione c’è anche un fascicolo dove, oltre alle istruzioni del videogioco, sono riportati dei consigli indispensabili per muoversi abilmente nel campo da gioco. Il Value Pack comprende anche due gadget dedicati al protagonista del titolo, Teslakid: una spilla e un portachiavi.

Teslagrad ha un sacco di fan e di riconoscimenti

Teslagrad ha attualmente un sacco di fan sparsi per il mondo. Con oltre 1,7 milioni di copie vendute, il videogioco ha raccolto negli anni diversi riconoscimenti prestigiosi: “Miglior grafica a 2D” agli Unity Awards, “Miglior gioco nordico dell’anno” ai Best Nordic Innovation award e “Scelta dell’editore nel blog ufficiale Playstation” ai Game of the Year awards.

Su Steam, inoltre, 85% delle recensioni pubblicate dagli utenti sono super positive.

Il gioco comprende oltre 100 ambientazioni disegnate a mano ed è suddiviso in tanti livelli impegnativi, dopo è l’ingegno a fare la differenza.