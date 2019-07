Samsung, riparato il pieghevole Galaxy Fold: il lancio entro Natale

Lo smartphone pieghevole di Samsung vede finalmente la luce in fondo al tunnel: secondo Bloomberg la casa sudcoreana avrebbe finalmente risolto i problemi allo schermo che hanno ritardato il lancio di Galaxy Fold e, dopo aver riprogettato il dispositivo, sarebbe ora pronta a fissare una data di uscita ufficiale. Il malfunzionamento o la rottura dei display segnalata ad aprile su alcuni modelli forniti agli specialisti del settore per commenti e recensioni avevano infatti spinto Samsung a rinviare la presentazione e persino a considerare la cancellazione dei preordini già effettuati.

Samsung, l’uscita di Galaxy Fold in tempo per le feste

In circa due mesi Samsung avrebbe quindi riparato i difetti mostrati dallo smartphone pieghevole Galaxy Fold. Alcune fonti anonime hanno infatti rivelato a Bloomberg che l’azienda ha terminato di riprogettare il device, apportando alcuni cambiamenti che includono una pellicola protettiva estesa ora fino alle cornici, in modo da avvolgere così l’intero display e impedirne la rimozione che rischiava in alcuni casi di danneggiare lo schermo. Sebbene sia ancora impossibile definire una data di uscita, il piano di Samsung sarebbe quello di iniziare a breve la spedizione delle nuove componenti in Vietnam per dare il via a una produzione di massa dello smartphone, così da farlo giungere negli store in tempo per il periodo natalizio, cruciale per le vendite.

Annunciata data di uscita di Samsung Galaxy Note 10

Dopo il lancio fissato inizialmente per aprile, dunque, bisognerà attendere perlomeno i mesi autunnali per vedere Galaxy Fold sugli scaffali. Il pesante ritardo rappresenta certamente una nota negativa per Samsung, che tuttavia secondo Bloomberg voleva evitare a tutti i costi l’errore commesso nel 2016 con Note 7, richiamato dopo la tendenza mostrata da alcuni modelli ad andare in fiamme. Nel frattempo, il colosso sudcoreano ha fissato un evento di presentazione per il 7 agosto a New York durante il quale, con ogni probabilità, verrà svelata la nuova linea di Samsung Galaxy Note 10.