Samsung Galaxy Fold, nuovi rumors smentiscono il lancio a luglio

Prosegue l’attesa per il lancio del Samsung Galaxy Fold. Il nuovo telefono pieghevole di Samsung probabilmente non uscirà nemmeno nel mese di luglio. Pochi giorni fa, un portavoce dell’azienda, durante una conferenza ufficiale con i media, aveva svelato che la società sudcoreana avrebbe annunciato a stretto giro la data d’uscita del Galaxy Fold. Una voce che sembrava appartemente confermare le indiscrezioni rivelate dal sito NewsTomato, che parlava di un possibile rilascio nel mese di luglio.

Tuttavia, come riporta The Verge, un funzionario della compagnia avrebbe smentito le ultime indiscrezioni: la società non ha ancora stabilito una data per il lancio e luglio sarebbe troppo vicino per riuscire ad organizzare un evento di tale portata.

"Se stiamo organizzando questo evento mediatico questo mese, dovremmo fare qualcosa ora", ha spiegato un funzionario di Samsung a The Korea Herald. "Nulla è progredito dal ritardo di aprile”.

Samsung Galaxy Fold: lancio rinviato dal 26 aprile

Samsung Galaxy Fold sarebbe dovuto arrivare sugli scaffali dei negozi il 26 aprile. Dei problemi segnalati dalla stampa specializzata, hanno però costretto Samsung a tornare sui suoi passi e a ritardare il suo lancio. Gli esperti lamentavano la fragilità del display, spesso andato in contro a rottura dopo soli due giorni di utilizzo. “Se non avremo sue notizie e non avremo spedito il dispositivo entro il 31 maggio, il suo ordine sarà automaticamente cancellato”, aveva riportato l’azienda nelle e-mail dirette ai clienti che avevano preordinato lo smartphone. Da allora non si hanno notizie riguardo la data del suo futuro rilascio. Gli appassionati dei device di casa Samsung attendono: agosto sarà il mese giusto?



Samsung Galaxy Note 10 Pro, lo smartphone svelato da nuovi render



Come sarà il nuovo Galaxy Note 10 Pro? Dopo gli scatti delle sue custodie, dei nuovi leak svelano il design nel nuovo dispositivo di ultima generazione di Samsung.

I nuovi render diffusi da OnLeaks e PriceBaba, rilevano che Galaxy Note 10 Pro sarà probabilmente sprovvisto del jack audio e sarà caratterizzato da un ampio display da 6,75 pollici, attorniato da cornici quasi inesistenti. Per quanto riguarda il comparto fotografico, il nuovo smartphone di Samsung avrà molto probabilmente 4 fotocamere, con un sensore Time of Flight (ToF), assente nel modello standard.