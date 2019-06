Samsung Galaxy Note 10 Pro, lo smartphone svelato da nuovi render

Dopo le immagini relative alle custodie, nuovi leak mostrano in anteprima il design probabilmente definitivo dei Samsung Galaxy Note 10, i prossimi smartphone top di gamma del colosso sudcoreano. Si tratta ovviamente di ricostruzioni ancora non confermate, ma OnLeaks, autore delle ultime rivelazioni insieme a PriceBaba, ha ormai una reputazione consolidata per quanto riguarda le anticipazioni del settore tech e le caratteristiche mostrate dalle foto diffuse confermerebbero alcuni dei rumours trapelati nelle scorse settimane, come ad esempio l’assenza del jack per le cuffie. Tra le altre cose, i render mostrano chiaramente quello che dovrebbe essere uno dei punti di forza di Samsung Galaxy Note 10 Pro, ovvero l’ampio display.

Samsung Galaxy Note 10 Pro: super display e 4 fotocamere

Un super schermo da 6,75 pollici, ulteriormente in risalto grazie a cornici praticamente inesistenti, è forse la prima caratteristica che ruba l’occhio nei nuovi render di Galaxy Note 10 Pro diffusi da OnLeaks e Alibaba. Stando alle indiscrezioni il display scelto da Samsung per il modello più potente della nuova linea dovrebbe avere il certificato HDR10+, come Galaxy S10 e OnePlus 7 Pro: ciò che è invece certamente visibile dalle ultime immagini è la scelta dell’azienda di ospitare la fotocamera posteriore in un foro posto al centro nella parte superiore dello schermo e non più sul lato. Per quanto riguarda il retro, invece, Galaxy Note 10 Pro dovrebbe montare quattro fotocamere, compreso il sensore Time of Flight (ToF) non presente invece sulla variante standard

Samsung tra il pieghevole e Galaxy Note 10 Pro

Da quanto si può intuire dai nuovi leak, Galaxy Note 10 Pro non avrà il classico jack cuffie, come suggerito anche dalla struttura delle cover pubblicata da Sleashleaks. Guardando le immagini si può notare oltretutto l’assenza del sensore per impronte digitali, che dovrebbe essere integrato nel display. Il modello standard di Galaxy Note 10 appare piuttosto simile alla variante Pro, ma stando alle foto di OnLeaks e PriceBaba dovrebbe avere cornici leggermente più spesse e soltanto tre fotocamere nella parte posteriore. Secondo The Verge, Samsung dovrebbe fornire nuove informazioni su questi device ad agosto: nel frattempo, il colosso sudcoreano dovrà lavorare per risolvere definitivamente i problemi che hanno ritardato il lancio dello smartphone pieghevole Galaxy Fold.