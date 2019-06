Samsung, un brevetto rivela uno smartphone con display arrotolabile

Oltre a Galaxy Fold, Samsung potrebbe essere al lavoro su un altro smartphone dalle caratteristiche peculiari: è quanto emerge da un nuovo brevetto reso noto dal sito Let’s Go Digital. Il dispositivo dell’azienda sudcoreana si distingue dagli altri foldable finora presentati per il proprio schermo arrotolabile. Le immagini contenute nel brevetto, depositato lo scorso novembre presso la World Intellectual Property Organization, indicano che il display dello smartphone può estendersi per aumentare la propria lunghezza del 60%. L’operazione è resa possibile da un sistema motorizzato in cui sono presenti un carrello e un cilindro. Questa possibilità permetterebbe agli utenti di incrementare lo spazio verticale a disposizione, ma non di rendere il dispositivo simile a un tablet (caratteristica tipica dei device foldable presentati finora). Naturalmente il futuro smartphone potrebbe avere delle caratteristiche differenti da quelle indicate nel brevetto.

Galaxy Fold potrebbe arrivare a luglio

Per il momento, l’unico smartphone pieghevole ufficialmente presentato da Samsung rimane Galaxy Fold. L’arrivo del dispositivo sul mercato, inizialmente previsto per il 26 aprile, è stato rimandato a causa dei numerosi problemi riscontrati dai giornalisti che l’avevano provato in anteprima (legati anche alla fragilità del nuovo display). Parlando con Cnet, un portavoce di Samsung ha anticipato che nelle prossime settimane l’azienda renderà nota la data d’uscita di Galaxy Fold nel corso di una conferenza stampa. Questa dichiarazione sembrerebbe confermare il rumor riguardante il possibile arrivo del dispositivo sugli scaffali dei negozi nel mese di luglio, diffuso dal sito coreano NewsTomato.

Due cover confermano il desing di Galaxy Note 10

Sul sito Slashleaks sono state pubblicate le immagini delle cover dei nuovi smartphone della gamma Galaxy Note. Grazie a questi leak e ai rendering pubblicati sul sito Onleaks è possibile intuire quale sarà il design dei nuovi dispositivi di Samsung. Galaxy Note 10 dovrebbe avere un display da 6,3 pollici (6,7 nella versione Pro) con i bordi curvi e un sensore di impronte integrato. La dotazione fotografica comprenderebbe una tripla fotocamera nella parte posteriore (posta in alto a sinistra) e una fotocamera posteriore collocata in un foro sulla parte superiore dello schermo.