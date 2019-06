Samsung Galaxy Note 10, due cover ne confermano il design

Il sito Slashleaks ha pubblicato delle immagini raffiguranti le custodie dei nuovi smartphone della gamma Galaxy Note. In particolare, nei leak è presente una custodia protettiva per il Note 10 (disponibile in due colori: rosso e blu) e una cover trasparente per la versione Pro dello smartphone. Queste immagini, insieme ai rendering pubblicati dal sito Onleaks, sembrerebbero confermare il design dei nuovi dispositivi di Samsung. La differenza principale tra i due modelli dovrebbe riguardare la presenza di un sensore Time of Flight (ToF) nel Note 10 Pro. Sul bordo superiore, entrambe le cover presentano due fori: in base alle voci di corridoio potrebbe trattarsi degli alloggiamenti per il sensore IR e per il secondo microfono. Non passa inosservata la probabile assenza del jack cuffie in entrambi i modelli.

Le possibili caratteristiche dei nuovi smartphone

Dalle immagini rendering pubblicate da Onleaks emergono ulteriori informazioni su quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di Galaxy Note 10. Lo smartphone dovrebbe avere un display da 6,3 pollici (6,7 nel modello Pro) con i bordi curvi e un sensore di impronte integrato. La fotocamera posteriore sarebbe collocata in un foro sulla parte superiore dello schermo, mentre nella parte posteriore il dispositivo presenterebbe una tripla fotocamera posizionata in alto a sinistra. Per il momento nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Samsung.

Samsung presenta i nuovi Notebook 7

Per sfidare i MacBook Pro, poche ore dopo l’inizio della Worldwide Developers Conference Samsung ha presentato i nuovi Notebook 7 e Notebook 7 Force, entrambi dotati di un design simile a quello dei portatili di Apple. Entrambi i pc montano processori Intel Core di ottava generazione, fino a 16 GB di Ram, il sistema operativo Windows 10, altoparlanti stereo Dolby Atmos, il sensore per il riconoscimento di impronte digitali, un display con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) e 512 GB di memoria interna.