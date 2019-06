Disponibile in Italia LG Q60, lo smartphone dotato di IA

Arriva sugli scaffali dei negozi italiani LG Q60, il nuovo smartphone di LG Electronics dotato di Intelligenza Artificiale e del sistema operativo Android Pie 9.0. Il dispositivo, presentato per la prima volta durante l’edizione 2019 del Mobile World Congress, è in vendita al prezzo consigliato al pubblico di 249,90 €. L’integrazione dell’IA apre le porte a numerose funzioni utili, tra cui AI Cam, la fotocamera in grado di riconoscere il soggetto della foto e ottimizzare in maniera automatica la qualità dello scatto. Lo smartphone è compatibile anche con l’Assistente di Google, che può essere consultato tramite la semplice pressione di un tasto fisico per scoprire le ultime notizie, fare ricerche online e pianificare le proprie giornate. L’IA consente anche di utilizzare Google Lens, un’applicazione in grado di riconoscere gli oggetti o i testi presenti nelle foto scattate e fornire utili informazioni su di essi.

Le caratteristiche tecniche di LG Q60

LG Q60 è dotato del processore Octa-Core Mediatek MT6762 da 2.0GH supportato da 3 GB di Ram, di 64 GB di memoria interna (espandibili fino a 2 TB tramite microSD), di una batteria da 3500 mAh e di un display FullVision da 6,26 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su una fotocamera posteriore con tre sensori: uno principale con risoluzione di 16 MP e Auto Focus a rilevamento di fase (PDAF), uno con obiettivo super grandangolare 120° da 5 MP e uno di profondità da 2 MP che permette di sfocare lo sfondo, facendo così risaltare il soggetto della foto. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 13 MP ed è dotata delle modalità ritratto e selfie sticker, applicabili in tempo reale. Grazie al 3D Surround con tecnologia DTS: X, LG Q60 riproduce un sistema audio surround virtuale a 7.1 canali quando si usano le cuffie. La funzione Echo Playback permette agli amanti della musica di abbassare al minimo la luminosità del display e di concentrarsi sull’ascolto dell’audio di un video in streaming: questa opzione permette di ridurre del 20% il consumo della batteria. Lo smartphone ha la certificazione MIL-STD-810G, la quale ne attesa il corretto funzionamento anche in seguito alle cadute.