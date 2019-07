Galaxy Note 10, Samsung conferma la data di uscita

Samsung ha finalmente fugato ogni dubbio: come anticipato dai rumours di Cnet il 7 agosto a New York si terrà un evento durante il quale il colosso sudcoreano “presenterà nuovi device pensati per portare la connettività dell’ecosistema Galaxy al livello successivo”. Il pensiero va ovviamente al Samsung Galaxy Note 10, la linea di smartphone extra-large della casa asiatica abbinata alla S Pen, che non a caso è protagonista della locandina di invito alla presentazione diffusa da Samsung, insieme a un obiettivo fotografico. Si sono rivelati giusti anche i dettagli riguardanti la sede dell’evento, che si svolgerà al Barclays Center di Brooklyn, a New York.

Samsung Galaxy Note 10, presentazione il 7 agosto

Tutti gli indizi sembrano quindi portare a una sola conclusione: salvo sorprese, i nuovi Galaxy Note 10, che saranno lanciati nelle varianti standard e Pro, saranno presentati il 7 agosto a New York nell’evento ufficializzato da Samsung. L’azienda non ha specificato il nome dei dispositivi protagonisti dell’evento, limitandosi a dire che i device in questione faranno parte della famiglia Galaxy. Tuttavia la scelta di includere nell’immagine dell’invito la S Pen, tradizionalmente abbinata alla linea Galaxy Note, sembra rappresentare un altro inequivocabile indizio, considerando inoltre che anche Galaxy Note 9 era stato presentato ad agosto, sempre al Barclays Center di Brooklyn.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 10

Dopo le informazioni sulla presentazione, non sembrano quindi esserci più segreti riguardo a Galaxy Note 10 e 10 Pro, visto che vari leak diffusi nelle scorse settimane ne hanno svelato le maggiori caratteristiche così come il design. Il modello più potente dovrebbe vantare uno schermo extra large da 6,75 pollici con lettore di impronti digitali integrato e fotocamera frontale posizionata in un piccolo foro, come in Galaxy S10, che però sarà posto al centro nella parte superiore del display e non sul lato. Per la variante standard, invece, si parla di uno schermo da 6,3 pollici, mentre in entrambi i casi potrebbe esserci una versione dedicata con il supporto al 5G. Se il puzzle riguardante Galaxy Note 10 sembra ormai completo, permangono ancora molti dubbi sul lancio dello smartphone pieghevole Galaxy Fold, per il quale non si conoscono ancora i tempi di uscita.