Samsung Galaxy Note 10 arriverà in agosto: la possibile data di uscita

Se lo smartphone pieghevole Galaxy Fold resta per il momento un miraggio, Samsung Galaxy Note 10 si avvicina e potrebbe finalmente avere una data d’uscita. Il sito statunitense Cnet riporta infatti che, come confermato da alcune fonti informate sui piani dell’azienda, il colosso sudcoreano dovrebbe presentare la nuova linea di device il 7 agosto durante un evento che si terrà al Barclays Center di Brooklyn, a New York, peraltro la stessa sede scelta lo scorso anno per la presentazione di Galaxy Note 9. L’indiscrezione riguardante la data di lancio dello smartphone, che tuttavia potrebbe essere modificata, segue una serie di leak che hanno mostrato nei dettagli il design e le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 10.

Samsung Galaxy Note 10, la data di uscita svelata da Cnet

Come riportato a più riprese da varie parti, era prevedibile che Samsung decidesse di fornire più informazioni riguardo al lancio di Galaxy Note 10 durante l’estate. Cnet ha però bruciato sui tempi la casa sudcoreana, riuscendo a ottenere informazioni esclusive sulla data di uscita dei nuovi smartphone: stando alle fonti contattate dal portale Samsung avrebbe deciso di presentare i device il 7 agosto a New York, replicando dunque la scelta dello scorso anno, quando Galaxy Note 9 fu svelato il 9 agosto nella medesima città. Cnet sottolinea che Samsung ha preferito non commentare l’indiscrezione, che di conseguenza rimane non ufficiale e dunque passibile di modifiche.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Note 10

Nelle ultime settimane diversi siti specializzati, da Slashleaks fino a Onleaks e PriceBaba, avevano diffuso anticipazioni riguardo al design e alcune specifiche di Samsung Galaxy Note 10 e della sua variante Pro, compresi render che mostravano fronte e retro dello smartphone. Secondo questi leak il modello più potente dovrebbe montare un display da 6,75 pollici e quattro fotocamere posteriori che includono il sensore Time of Flight (ToF). L’obiettivo frontale sarebbe inoltre situato in un foro posizionato nella parte superiore dello schermo. Stando ai rumours raccolti da The Verge, entrambe le varianti di Galaxy Note 10 Pro potrebbero includere una versione con il supporto al 5G. Va invece tutto molto più a rilento per quanto riguarda Samsung Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di cui l’azienda sudcoreana ha ritardato il lancio per vari problemi al display: secondo le più recenti indiscrezioni, il device non sarà presentato nemmeno a luglio, un termine troppo ravvicinato per la società.