Amazon Prime Day 2019, date e guida alle offerte

Si avvicina Amazon Prime Day, l’appuntamento annuale dedicato a tutti gli appassionati di tecnologia alla ricerca di offerte vantaggiose. Quest’anno l’evento durerà, per la prima volta, due giorni: lunedì 15 e martedì 16 luglio. Per beneficiare dei numerosi sconti è necessario iscriversi ad Amazon Prime: chi non l’ha ancora fatto può approfittare del mese di prova previsto per i nuovi abbonati, utile per valutare la qualità del servizio. Per scoprire tutte le offerte sarà necessario portare ancora un po’ di pazienza, tuttavia Amazon ha già reso noti alcuni degli sconti più interessanti. Gli utenti in possesso dei dispositivi Echo potranno accedere in anticipo ad alcuni sconti già a partire da sabato 13 luglio: per farlo dovranno semplicemente chiedere “Alexa, quali sono le mie offerte?”.

Le offerte sui dispostivi Amazon

Durante Amazon Prime Day alcuni dei dispositivi più famosi del colosso di Seattle saranno disponibili a un prezzo vantaggioso.

• I dispositivi Echo Show 5 saranno venduti a 59,99 € (30 € di sconto sul prezzo attuale di 89,99 euro)

• Echo Show sarà venduto a 189,99 € (40 € di sconto sul prezzo attuale di 229,99 euro)

• Echo Plus sarà venduto a 99,99 € (50€ di sconto sul prezzo attuale di 149,99 euro)

• Fire TV Basic Edition sarà venduto a 24,99 € (15 € di sconto sul prezzo attuale di 39,99 euro)

• I tablet Fire 7 saranno venduti a 49,99 € (20 € di sconto sul prezzo attuale di 69,99 euro)

• Kindle Paperwhite sarà venduto a 94,99 € (35 € di sconto sul prezzo attuale di 129, 99 euro)

• Ring Video Doorbell 2 sarà venduto a 139 € (60€ di sconto sul prezzo attuale di 199,99 euro)

Previsto uno sconto del 40% anche su iRobot Roomba, l’aspirapolvere smart compatibile con l’assistente virtuale Alexa.

Le offerte imperdibili del Prime Day

Oltre ai prodotti di Amazon, durante il Prime Day molti altri device saranno in offerta. Ecco alcuni dei dispositivi che potrete trovare a un prezzo inferiore del solito durante l’evento:

• iPhone XR 64 GB

• iPhone 8 256 GB

• Microsoft Surface Go Tablet

• Fitbit Inspire Fitness Tracker

• Samsung TV 4K UHD 65’’

• Huawei P Smart Z Smartphone + MicroSD 16 GB

• Sony Headphones Over-Hear Stereo

• Garmin Fenix 5 Plus Smartwatch Multisport

• Nikon D5300 Camera + Nikkor 18/105VR

• HP Curved Monitor 27’’

• Braun Series 5 5147S Razor wet&dry

• Smartbox Tre Giorni d’incanto – Cofanetto regalo

• Candy Micro-Wave with grill, 23 ltrs, Black

Questi prodotti saranno disponibili in un numero limitato e le scorte potrebbero esaurirsi piuttosto in fretta.