Amazon: ecco Echo Dot Kids Edition, lo smart speaker per i più piccoli

Amazon pensa anche ai più piccoli.

Negli Stati Uniti arriva Echo Dot Kids Edition, il nuovo speaker intelligente pensato per i bambini, con skin e funzioni dedicate. Lo ha annunciato la stessa azienda, svelando le sue caratteristiche pensate appositamente per i più piccoli. Il primo elemento che salta all’occhio è il colore. Echo Dot Kids Edition è disponibile in due diverse colorazioni vivaci e allegre, appositamente pensate per i più piccoli: Rainbow, con strisce arcobaleno, e Frost Blue.

Il cuore del nuovo speaker smart del colosso dell’e-commerce, come per tutti gli altri altoparlanti dell’azienda, è Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Tutte le funzioni di Echo Dot Kids Edition

In Echo Dot Kids Edition Alexa vanta delle skin pensate appositamente per i più piccoli.

I bambini possono chiedere all’assistente vocale di raccontare loro delle storie o di ascoltare dei brani per bimbi. Previa approvazione dei numeri, da parte dei genitori, i piccoli tramite comando vocale possono mettersi in contatto con familiari e amici: Alexa gestirà in autonomia le chiamate consentite.

I genitori che vogliono tenere sotto controllo l’utilizzo di dispositivi tecnologici da parte dei propri figli possono impostare dei limiti di tempo giornalieri sul nuovo smart speaker.

FreeTime Unlimited, gratis per i primi 12 mesi

Per i primi 12 mesi dopo l’acquisto, Echo Dot Kids Edition Alexa offre gratuitamente la sottoscrizione all’abbonamento FreeTime Unlimited, un servizio che comprende più di mille titoli Audible, podcast dedicati ai più piccoli, delle skin di Alexa sviluppate con la collaborazione di alcune società della portata di Sony e Disney Publishing, e tanti altri contenuti. Al termine dell’anno di prova gli utenti con abbonamento Prime possono rinnovarlo al prezzo di 2,99 dollari (4,99 dollari per chi non ha Prime).

Echo Dot Kids Edition è per ora disponibile solo negli Stati Uniti al prezzo di 69,99 dollari. Il colosso dell’e-commerce non si è ancora pronunciato in merito al suo futuro eventuale lancio sul mercato nel resto del mondo.