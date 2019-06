Amazon: StyleSnap aiuta a fare shopping con l’Intelligenza Artificiale 

Amazon mette l’Intelligenza Artificiale (IA) al servizio dello shopping. Oltre a svelare idee rivoluzionarie come il nuovo drone per le consegne, durante la conferenza first re:Mars l’azienda di Jeff Bezos non dimentica il proprio business principale, l’e-commerce. Come spiegato sul proprio sito, il nuovo servizio StyleSnap ha l’obiettivo “di cambiare per sempre il modo in cui fate acquisti”. In particolare, la funzione che sarà prossimamente disponibile sull’app di Amazon, sia per iOS che Android, si dedica al settore della moda, offrendo uno strumento che aiuti nella scelta dei vestiti da comprare: sfruttando l’IA, infatti, StyleSnap suggerirà indumenti adatti ai gusti dell’utente.

Amazon, da StyleSnap consigli per lo shopping

StyleSnap di Amazon si affida alle immagini per risolvere il problema delle ore spese sul web per ritrovare quell’abito o cappotto adocchiato in giro ma mai avvistato nelle vetrine. Spesso anche Internet non offre la soluzione giusta perché, come spiega l’azienda in una nota ufficiale, “quando provi a fare una ricerca basata sul testo, i risultati sono molto lontani da ciò che cercavi”. Grazie agli algoritmi di Intelligenza Artificiale integrati nella nuova funzione, basterà caricare attraverso l’app di Amazon una fotografia scattata o uno screenshot contenente il look a cui ci si vorrebbe ispirare per ottenere da StyleSnap una lista di consigli basati sui prodotti riconosciuti nell’immagine, ordinati secondo vari fattori come il brand, il prezzo e le recensioni dei clienti.

StyleSnap, come funziona l’Intelligenza Artificiale

Amazon spiega nel post relativo alla novità che sviluppare StyleSnap “non è stata un’impresa facile”. La maggiore difficoltà era quella di mettere a punto un sistema in grado di riconoscere gli articoli di abbigliamento in ogni tipo di immagine, poiché “le foto relative alla moda o i post degli influencer sono imprevedibili”, contenendo pose e location estremamente varie tra loro che possono rendere difficile il rilevamento degli indumenti. Secondo il Consumer Worldwide CEO Jeff Wilke “la semplicità della costumer experience nasconde una tecnologia molto complessa”, che si affida a particolari algoritmi di apprendimento automatico basati sulle reti neurali artificiali per consentire a StyleSnap di riconoscere gli outfit presenti nelle foto. Il sistema di IA è stato allenato per individuare diversi tipi di classi, dalle più semplici, come i colori, fino ad altre più complesse relative alle trame rilevate su un vestito o una maglietta: dopo aver esaminato ogni ‘strato’, gli algoritmi sono in grado di proporre vestiti simili a quelli dell’immagine caricata. Lanciando StyleSnap, inoltre, Amazon strizza l’occhio agli influencer, aiutandoli “ad allargare le proprie comunità”. L’apposito Amazon Influencer Program prevede addirittura ricompense per coloro che, con i propri outfit, riescono a portare altri clienti ad acquistare sul sito di e-commerce.