Amazon Prime Air, il nuovo drone che darà il via alle consegne in volo

Amazon, sul palco della conferenza Re:Mars, in corso a Las Vegas dal 4 al 7 giugno 2019, ha presentato l’ultima versione del drone Prime Air.

Si tratta di un velivolo in grado di decollare e atterrare in verticale come un elicottero e di volare come un aereo.

Durante l’evento dedicato all’Intelligenza artificiale, al Machine learning, all’Automazione e alla Robotica, l’azienda ha anche annunciato che tra qualche mese inizierà a utilizzare i droni per consegnare i pacchi ai clienti.

Nuovo drone completamente elettrico

Il colosso dell'e-commerce ha quindi tutte le intenzioni di portare a termine il progetto Prime Air, che prevedere l’utilizzo di droni a guida autonoma per la consegna della merce. Il nuovo velivolo è completamente elettrico ed è in grado, in mezz’ora di tempo, di consegnare i pacchi con un peso inferiore ai 2,2 chilogrammi fino a una distanza massima di 24 chilometri.

Il nuovo Prime Air integra telecamere termiche, telecamere di profondità e sonar utili per rilevare i pericoli. Grazie all’Intelligenza artificiale, alla computer vision e al Machine Learning, il velivolo è in grado di evitare ogni tipo di ostacolo, sia fisso che in movimento.

"Sappiamo che i clienti si sentiranno a proprio agio nel ricevere consegne di droni se il sistema è incredibilmente sicuro", ha spiegato Jeff Wilke, Ceo di Amazon.

Prime Air, secondo i suoi sviluppatori, è “robusto e stabile come un aereo commerciale”.

“Lo vedrete consegnare i pacchi nel giro di pochi mesi”

Il nuovo drone è in grado di volare e di destreggiarsi nell’aria in modo agile e dinamico. Ha ben 6 gradi di libertà, 2 in più rispetto ai 4 di cui sono solitamente dotati i quadricopteri.

"Lo vedrete consegnare pacchetti ai clienti nel giro di pochi mesi”, ha annunciato Wilke, dopo aver mostrato in un video un volo di prova dell’ultimo modello del drone Prime Air. L’azienda, per ora, non ha svelato quando verrà attivato il servizio di consegna pacchi con droni a guida autonoma e nemmeno in quali città.