Amazon lancia ufficialmente Echo Show 5

Amazon ha lanciato Echo Show 5, uno smart speaker da 5,5 pollici. Rispetto al classico Echo Show, disponibile in Italia dallo scorso febbraio, il dispositivo si differenzia per delle dimensioni inferiori e un prezzo più contenuto. Oltre a un pulsante per disattivare il microfono e la videocamera, il device presenta un copri-telecamera integrato. Queste caratteristiche possono aiutare gli utenti a tutelare la propria privacy. Presto Echo Show 5 potrà beneficiare dell’integrazione con wikiHow, il noto sito Internet contenente numerose guide e tutorial. Sarà sufficiente chiedere allo smart speaker come svolgere un’attività per accedere a dei video contenenti delle istruzioni utili.

Le funzioni di Echo Show 5

Echo Show 5 offre agli utenti le stesse funzionalità del suo ‘fratello maggiore’. Utilizzando lo smart speaker è possibile accedere alle notizie di Sky TG24, ascoltare canzoni da Spotify Premium, Deezer, Amazon Music e dalle radio in streaming, gestire i dispositivi connessi della casa, guardare film e programmi TV, fare delle videochiamate e altro ancora. Echo Show 5 sarà disponibile dal 26 giugno in due colori, nero antracite e sabbia, al prezzo di 89,99 €. In futuro, Amazon introdurrà la possibilità di cancellare facilmente le registrazioni vocali effettuate dai propri smart speaker. Gli utenti potranno salvaguardare la propria privacy pronunciando le frasi “Alexa, cancella quello che ho appena detto” o “Alexa, cancella tuto quello che ho detto oggi”.

La funzione Annunci

Da poco, Amazon ha deciso di estendere la funzione Annunci (disponibile dallo scorso anno sugli smart speaker della linea Echo) a tutti i dispositivi dotati dell’assistente digitale Alexa (compresi quelli prodotti da terze parti), rendendoli così simili a degli interfoni. L’estensione del servizio consentirà ai possessori dei device di distribuire i propri messaggi anche al di fuori delle mura di casa. Per il colosso di Seattle, questa funzione è particolarmente utile per le comunicazioni brevi da condividere col resto della famiglia, come ‘la cena è pronta’ o ‘è ora di alzarsi’.