Amazon ha annunciato l’arrivo in Italia di Echo Show, il nuovo smart speaker che integra l’assistente vocale Alexa, dotato di uno schermo immersivo HD da 10 pollici, grazie al quale sarà possibile guardare film, programmi Tv, notiziari, tra cui quello di Sky TG24, immagini, la lista delle cose da fare e molto altro ancora. Echo Show è disponibile da oggi in pre-ordine a 299,99 euro sul sito di Amazon, con consegna a partire dal 27 febbraio.

Un hub per la propria smart home

Grazie all’innovativo schermo, Echo Show si pone come un hub per una smart home, attraverso il quale collegare gli altri dispositivi per la domotica e poter monitorare, ad esempio, le immagine delle videocamere di sorveglianza della propria abitazione oppure collegarsi al videocitofono. Lo speaker dispone di 8 nuovi microfoni sulla parte superiore, che utilizzano la tecnologia beam-forming e isolano il rumore di fondo, in modo tale da riuscite a sentire le richieste dell’utente da ogni direzione, anche mentre la musica è in riproduzione. Inoltre, il dispositivo può essere sfruttato per organizzare le attività domestiche, come impostare un timer per la cucina, seguire le indicazioni per una ricetta, guardare e gestire il proprio calendario, chiedere di visualizzare la lista della spesa o l’elenco delle cose da fare. Con Amazon Echo Show si potranno effettuare videochiamate senza dover utilizzare le mani grazie alla fotocamera integrata da 5 MP. Con un semplice comando vocale, sarà possibile anche navigare su internet, inserendo poi tramite la tastiera sullo schermo la URL del sito che si vuole visitare.

Le notizie di Sky TG24 su Amazon Echo Show

Tra le diverse funzioni accessibili sul nuovo speaker, i clienti Amazon Prime potranno anche restare aggiornati su quanto accade in Italia e nel mondo chiedendo ad Alexa di riprodurre le ultime notizie di Sky TG24, fornitore ufficiale di news per il sommario quotidiano.