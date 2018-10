"Alexa, quali sono le notizie di oggi?" Basterà pronunciare questa frase per sentire e vedere, a qualsiasi ora del giorno, i titoli del più recente telegiornale di Sky tg24. L’arrivo in Italia degli smart speaker Echo permetterà di interagire con l’assistente vocale Alexa di Amazon : tra le tante funzioni di questi dispositivi c’è quella di aggiornarci su ciò che succede nel nostro Paese e nel mondo.

Come funziona Alexa di Amazon

Alexa è l’assistente vocale integrato negli smart speaker Amazon Echo, la voce che "anima" il device. Ha il triplice ruolo di fornire informazioni, riprodurre contenuti multimediali e attivare altri dispositivi connessi all’interno della casa. Dialogando con il software si può ad esempio gestire il calendario, conoscere il meteo, impostare la sveglia, far partire un video o una canzone. Alexa è in grado di recuperare informazioni dal web e installare automaticamente aggiornamenti attraverso il cloud: più lo si utilizza e lo si collega ai propri account digitali, più le risposte saranno personalizzate e specifiche. Amazon Echo, un oggetto di pochi centimetri, potrà inoltre diventare il centro di controllo della propria abitazione: tutto dipende dal grado di "intelligenza" del resto della casa. In una "smart home" ideale, in cui tutti i dispositivi sono connessi, ad Alexa si potrà ordinare di spegnere la televisione, azionare la lavatrice, riscaldare il forno, regolare il termostato, accendere le luci. Negli Stati Uniti, tramite il "maggiordomo virtuale" si può già fare shopping online, controllare la propria auto o ordinare del cibo d’asporto. Grazie all’ Ai di Alexa, a uno sterminato database di domande-risposte e a un microfono ultra-sensibile, i dispositivi Echo sono totalmente "hands-free", cioè controllabili attraverso la voce lasciando libere le mani.

Le notizie di Sky tg24 e Sky Sport su Amazon Echo