Amazon, con la funzione Annunci i device con Alexa diventano interfoni

Sempre più case sono dotate di una rete di device intelligenti, che Amazon vuole ora sfruttare come interfoni, dando la possibilità di diffondere una comunicazione contemporaneamente in diverse stanze grazie ad Alexa. Tutti i dispositivi che integrano l’assistente vocale, anche quelli prodotti da terze parti, potranno ora utilizzare la funzione Annunci, che era disponibile dallo scorso anno ma soltanto per gli smart speaker Echo. Inoltre, come spiega Amazon in un comunicato ufficiale, l’estensione di questo servizio, che inizialmente debutterà negli Stati Uniti, permetterà a chi possiede device dotati di Alexa di distribuire i propri messaggi anche fuori dalle mura di casa

Gli Annunci su tutti i device con Alexa

Da circa un anno, la funzione Annunci di Alexa permette di utilizzare gli smart speaker della famiglia Echo come dei veri e propri interfoni, in modo da fare arrivare velocemente un messaggio ai componenti di una famiglia che si trovano in diverse parti della casa. Visto il numero crescente di dispositivi dotati dell’assistente vocale, Amazon ha deciso di non limitare questa caratteristica soltanto agli altoparlanti intelligenti, permettendo di sfruttare una rete più ampia di device. Secondo il colosso dell’e-commerce, la funzione è particolarmente utile per quelle comunicazioni brevi da condividere con il resto della famiglia e consente di “annunciare dalla cucina che ‘la cena è pronta’ o che ‘è ora di alzarsi’”.

Con l’app di Alexa annunci anche fuori di casa

Estendendo Annunci a tutti i device che supportano Alexa, quindi anche a quelli certificati ma non prodotti da Amazon, sarà molto più semplice far arrivare i propri messaggi, visto che non sarà necessario avere uno smart speaker Echo nelle vicinanze. L’azienda spiega inoltre che, grazie a questa novità, sarà possibile diffondere un annuncio anche tramite l’app di Alexa quando ci si trova fuori di casa: anche in questa circostanza, la comunicazione raggiungerà tutti i dispositivi che integrano l’assistente vocale, compresi Amazon Fire TV Cube o lo smart display Facebook Portal. Al momento, questa nuova funzione sarà disponibile soltanto negli Stati Uniti, in attesa che la società di Jeff Bezos decida di estenderla anche ad altri paesi.