RSA Conference a San Francisco, le nuove sfide della cybersecurity

“L’arte del possibile” sarà il tema cardine dell’edizione 2024 della RSA Conference, un evento di riferimento per la cybersecurity a livello mondiale, in programma dal 6 al 9 maggio al Moscone Center di San Francisco, in California

La sicurezza informatica rappresenta una sfida sempre più rilevante e complessa nel panorama digitale contemporaneo. Per affrontare le minacce informatiche emergenti e le vulnerabilità presenti, è indispensabile un dialogo costante e una collaborazione tra gli esperti del settore, le istituzioni, le imprese e la società civile. In questo contesto, la RSA Conference 2024 , in programma dal 6 al 9 maggio al Moscone Center di San Francisco, in California, si propone come un evento di riferimento per la cybersecurity a livello mondiale.

“L’arte del possibile” sarà il tema cardine dell’edizione 2024 della RSA Conference. "L'evoluzione che il nostro evento ha subito nel corso degli anni con l'intento di portare una vasta gamma di argomenti, oltre a relatori con background differenti e a spunti chiave per i nostri partecipanti, dipinge un quadro onnicomprensivo di ciò che è possibile fare nel percorso futuro”, ha riferito Linda Gray Martin, vicepresidente senior della RSA Conference. Come nelle scorse edizioni, la conferenza si articolerà tra il West Stage, che ospiterà presentazioni degli sponsor, panel e incontri con tantissimi relatori, e il South Stage in cui esperti del settore industriale terranno incontri e speech sui temi più caldi del momento.

Sicurezza informatica: le principali sfide del 2024

Intelligenza artificiale, manipolazione delle informazioni e burnout tra i professionisti del settore sono i tre principali temi che verranno affrontati nel corso della conferenza, diretta per il sedicesimo anno da Hugh Thompson. “L’evento di quest’anno presenta un’intensità e un’urgenza che non avevo mai visto prima”, ha riferito Thompson sul magazine Fortune. Per quanto riguarda l’Ia, mentre ogni settore del mondo sta cercando di capire come sfruttare la potenza dei sistemi basati sull’Intelligenza artificiale, i professionisti del settore stanno scoprendo nuovi rischi. “Uno tra questi è che i sistemi possano in qualche modo far trapelare dati aziendali e degli utenti che ne fanno uso. Un'altra preoccupazione è la precisione: le tecnologie basate sul Large language model sono probabilistiche, potrebbero rispondere in modi diversi quando viene posta loro la stessa domanda più volte”, ha sottolineato il presidente dell'evento.



I rischi emergenti legati all’Ia



Tutti i rischi legati all’Ia, nell’ambito della sicurezza informatica, vengono affrontati con controlli compensativi, ovvero con tecnologie e processi in grado di limitarli. Tuttavia, come ha sottolineato Thompson, “la sfida è che molte di queste tecnologie di Intelligenza artificiale sono nuove e che solo ora si stanno creando i giusti controlli per gestire i rischi emergenti”. Inoltre, vi è preoccupazione per la regolamentazione dell’Ia. “Una modifica alle normative future, ad esempio una restrizione che vieti a questi sistemi di intelligenza artificiale di ragionare sullo stato emotivo di un cliente, potrebbe portare allo smantellamento dei chatbot di assistenza clienti basati sull’intelligenza artificiale”, ha aggiunto.