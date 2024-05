Apple, 110 miliardi di buyback: riacquisto di azioni storico

Nel secondo trimestre dell’anno fiscale 2024 Apple ha avuto un fatturato e un utile netto in calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma tuttavia superiori alle aspettative del mercato. E nonostante questo il titolo ha registrato un rialzo di oltre il 7% nell’after-hours, dopo che la società di Cupertino ha annunciato il più grande buyback azionario della sua storia. Il consiglio di amministrazione della società ha infatti autorizzato un riacquisto azionario da 110 miliardi di dollari, pari a un aumento del 22% rispetto al buyback dello scorso anno da 90 miliardi, che a sua volta era stato il maggiore nella storia di Apple.

Via al buyback da 110 miliardi

Il consiglio di amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo in contanti di 0,25 dollari per azione ordinaria della società, con un aumento del 4%. Il dividendo sarà pagato il 16 maggio 2024 agli azionisti registrati alla chiusura delle attività del 13 maggio 2024. È stato anche autorizzato un programma aggiuntivo di riacquisto fino a 110 miliardi di dollari di azioni ordinarie della società.

La mela domina incontrastata

Si tratta del buyback più cospicuo della storia, in una speciale classifica in cui proprio Apple domina incontrastata: nella top ten, infatti onquista le prime 6 posizioni, Chevron che compare solo settima, seguita poi da Alphabet. Un’arma dunque consueta per Tim Cook, con operazioni di portata simile già nel 2018 (100 miliardi di dollari), nel 2021, 2022 e 2023 (90 miliardi ciascuna) e nel 2019 («appena» 75 miliardi).

