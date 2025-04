Baldoni a SkyTG24 : le sfide, tra dazi e Intelligenza artificiale.

Le conseguenze delle mosse dell’amministrazione Trump; il ruolo dell’Europa e della Cina. Di tutto questo abbiamo parlato con Roberto Baldoni, ex direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che presto avrà un ruolo governativo a Washington. L'INTERVISTA

Le conseguenze delle mosse dell’amministrazione Trump; il ruolo dell’Europa e della Cina. Di tutto questo abbiamo parlato con Roberto Baldoni, ex direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che presto avrà un ruolo governativo a Washington. Ecco l'intervista andata in onda durante l'ultima puntata di Progress.