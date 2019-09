La scuola sta per ricominciare. E in attesa di varcare nuovamente i cancelli e sedersi tra i banchi, bisogna mettere a punto il corredo scolastico. Oltre ai libri di testo, nello zaino degli alunni delle scuole primarie e secondarie non possono mancare penne e matite, ma soprattutto il diario. Nato per segnare i compiti a casa, molto spesso viene usato per tutto tranne che per questo, diventando anche il depositario di pensieri personali. Ecco allora una selezione dei diari più famosi, adatti agli scolari delle diverse età, per l'anno scolastico 2019/20.

Smemoranda

Per celebrare un anno "rotondo, perfetto, quasi fantascientifico", la redazione di Smemoranda (nata nel 1978) si è concessa di fantasticare sul tema "Mai Senza". A contribuire ai testi dell'agenda ci sono tra gli altri Gino&Michele, Licia Troisi, Claudio Bisio, Emis Killa, Gino Strada, Roberto Saviano e Bebe Vio. Smemoranda sottolinea di essere l'unico diario a emissioni zero 100% made in Italy. In più, quest'anno è possibile scegliere tra tre edizioni speciali. La prima è fatta con una copertina in jeans con sopra una patch removibile con le scritte "Don't panic!" e "You make me so happy"; la seconda ha un elastico che contiene tre matite realizzate con materiale riciclato; la terza è ispirata al "girl power" con una copertina ricca di sfumature.

Comix

Nati nel 1994, i diari Comix per il 2019/20 sono disponibili in dodici varianti di colore. Il messaggio stampato sul fronte recita: "Affronta la realtà o mandale un vocale". Altre quattro copertine sono state disegnate dagli urban artist Ale Giorgini e Johnny Cobalto. Tra le edizioni speciali anche l'agenda 16 mesi firmata da Scottex. La 'Scomix' include le creazioni dell'illustratore Simone Albrigi, in arte Sio.

Be You

Per bambini e ragazzi che non vogliono uniformarsi e affidare la propria immagine agli altri c'è il diario Be You. Le copertine hanno un unico colore, nessun disegno o motto sul fronte. Quindi è completamente personalizzabile. All'interno ci sono degli adesivi che possono essere applicati sul diario. Be You è disponibile in due formati e in tre edizioni limitate. Il Be You Meme contiene immagini create ad hoc per il diario, mentre quello a tema Harry Potter ha delle patch a tema e il colore della copertina vira sulle tonalità della carta "effetto antico". Infine, c'è il Be You realizzato con l'influencer Elisa Maino, con una copertina iridescente.

Bambine Ribelli

Seguendo il trend del Girl Power, Panini ha creato il diario dedicato al successo editoriale "Storie della buonanotte per bambine ribelli". La copertina è sui toni del verde, come il secondo volume del best seller.

YouTuber: i diari

Per i seguaci degli YouTuber ci sono in commercio anche i diari scuola di Favij, celebre vlogger e influencer attivo nel campo dei videogiochi. Per gli amanti del genere, c'è anche il diario di Me Contro Te, la coppia nella vita e su YouTube composta da Luì e Sofì. Infine, Mondadori ha dato alle stampe anche il diario 2019/20 di #Valespo, duo di youtuber composto da Valerio Mazzei e Sespo.

ScuolaZoo

Anche ScuolaZoo torna con il suo celebre diario. Il motto inciso sulla copertina dell'edizione scolastica 2019/20 è "Amici amici e poi non ti fanno copiare". Il diario è disponibile in sei colori: bianco, nero, blu, rosso, lime e lilla. È acquistabile anche una versione speciale, dedicata ai maturandi. Sulla copertina nera, lapidaria, spicca la frase "Sarà per l'anno prossimo". Inoltre, ScuolaZoo ha messo a punto sette special edition. Una versione è dedicata agli appassionati della serie tv "Stranger Things", mentre un'altra si rivolge a quelli de "La Casa di Carta". Edizione speciale anche per i fan di "Game of Thrones". Poi c'è la versione speciale completamente personalizzabile e quella dedicata agli amanti dei supereroi. Le ultime due versioni sono dedicate al David di Donatello, rivisitato in chiave rapper, e a Space Burger.

Moleskine

Per gli studenti più grandi, ammiratori di Ernest Hemingway e degli altri grandi intellettuali che hanno reso celebre questo marchio, Moleskine ha creato l'agenda 18 mesi. Questo diario è disponibile in diversi colori e due formati: giornaliero e settimanale. Tra le edizioni speciali tra cui è possibile scegliere, c'è quella dedicata al Piccolo Principe, al Dr. Seuss, a Star Wars e ad Alice nel Paese delle Meraviglie.