Tornare a scuola, soprattutto dopo una lunga estate rilassante, può essere traumatico per molti studenti. Ma per venire incontro ad ansie e difficoltà dei ragazzi che si apprestano a ritornare sui banchi, viene spesso in aiuto la tecnologia. Esistono numerose applicazioni da installare sui propri smartphone per gestire al meglio la vita scolastica, per avere supporto durante i compiti di italiano, matematica o inglese, o semplicemente per tenere traccia di tutte le attività legate all’attività scolastica, proprio come si faceva con il classico diario. Ecco tutta una serie di app utili che gli studenti possono considerare per iniziare al meglio la scuola.

Scuola | Diario, Orario & Voti

Applicazione gratuita nella versione standard, al costo di 3.99 in quella pro, è presente sullo store degli utenti Apple. Utile sia per gli studenti sia per i genitori, aiuta a tenere sotto controllo la situazione scolastica. Si tratta di una sorta di diario digitale che calcola automaticamente le medie per quanto riguarda i voti, genera avvisi scandendo le date per i compiti imminenti e permette allo studente di non perdere mai di vista gli orari scolastici. Sincronizzando poi l’app su tutti i dispositivi Apple con iCloud e utilizzando il 3D touch, si potranno aggiungere velocemente nuovi voti e compiti in vista o avere l'anteprima di un evento nel diario.

Registro

Altra app molto utile, sempre presente su Apple Store e dal giudizio molto positivo da parte degli utenti che l’hanno già provata, è gratis nella versione standard, al costo di 3,49 in quella premium. Si tratta di uno strumento elettronico che permette di gestire il proprio profilo scolastico in mobilità: una volta aggiornata, l’app terrà aggiornati voti, assegnazioni, note e tanto altro che potranno anche essere aggiunte manualmente. Tra le funzioni più importanti quella che riguarda il quadro generale dei voti, con la media in tutte le materie e la possibilità di aggiungere un obiettivo per ognuna di queste, grafici sull’andamento scolastico, la suddivisione dei voti in periodi e i suggerimenti utili per prendere un voto da prendere per raggiungere un obiettivo. Si possono inoltre condividere le soluzioni dei compiti con altri alunni della classe, sincronizzare il calendario con iOS, suddividendolo tra eventi, assenze, comunicazioni, note disciplinari, assenze fatte e giorni di festa. L’app inoltre avvisa quando è il momento di preparare lo zaino e permette di aggiungere segnalibri in momenti chiave della registrazione vocale per ritrovarli più rapidamente.

Diario Smart

Diari cartacei addio. Con questa app, gratis nella versione standard e al costo di 2,29 euro in quella premium, si può avere a disposizione un un diario scolastico completo, ma sul proprio smartphone. Si potranno aggiungere compiti, interrogazioni, verifiche e note libere sul diario, gestire assenze, ritardi e uscite o usare l'organizer, uno strumento che aiuta a gestire il tempo dedicato agli impegni. Tra le fuznioni curiose, quella che per ogni materia permette di associare un colore, aggiungere il professore, il numero di giustifiche rimanenti ed altre note, impostare l'orario specificando la materia e il tipo di lezione, segnare l'impegno come importante oppure ‘già fatto’, impostare il tempo richiesto e gestire i voti numerici da 1 a 10 fino a due posizioni decimali, consultando gli stesso con un grafico. Si potrà ancora usare l’app per scrivere appunti, formattando il testo in grassetto e utilizzando la cronologia delle versioni precedenti del testo.

Skuola.net Appunti

Totalmente gratuita, si tratta di una tra le più grandi raccolte di versioni di latino, di greco, di formule di matematica, appunti e notizie per scuole medie, superiori e università direttamente sul proprio device. Sono presenti oltre 100.000 appunti tra versioni, temi, tesine, dispense, esercitazioni e guide per scuola e università, tutti creati da una community di studenti e approvati da tutor qualificati. Si potranno trovare appunti riguardanti italiano, inglese, latino, greco, storia, scienze, economia, storia dell'arte, diritto, medicina, psicologia, ingegneria, matematica, geometria, fisica, chimica, filosofia, grammatica, giurisprudenza e biologia.

Easy Study – Organizzatore

Questa è un’app che permette di organizza la propria routine di studio, creando un programma di studi in pochi e semplici passi. Bisognerà solo inserire le materie di studio e quante di queste sono oggetto di studio ogni giorno della settimana. L’applicazione creerà un programma con le materie che sono in programma ogni giorno, il tutto per ottimizzare le ore di studio. Le routine di studio saranno organizzate in cicli, così da poter rivedere le materie che si devono studiare senza lasciare indietro contenuti da studiare.

iMatematica

Presente sia per gli utenti Android sia per quelli iOS, è un’altra app gratuita utile per imparare velocemente tra più di 70 argomenti di matematica. Permette di ripetere formule, teoremi, definizioni e proprietà, aiuta nell’esercizio con varie calcolatrici interattive che troverai in alcuni argomenti e di risolvere gli esercizi con grazie alla calcolatrice avanzata, alla funzione ‘approssima frazioni’ e a quella ‘risolutore di equazioni di secondo grado. Dello stesso sviluppatore esistono poi le versioni iFisica e iChimica.

Dizionario italiano

Per chi vuole evitare il peso di un classico dizionario cartaceo, eccone uno in formato completamente digitale. Grazie a questa app gratuita si potrà cerca parole tra vari dizionari, sia classici sia dei sinonimi, con più di 60mila definizioni in italiano, più di 50mila parole disponibili nel dizionario offline. Si potranno visualizzare le coniugazioni dei verbi e ascolta l'audio di pronuncia delle parole.

Analisi grammaticale italiana

Si tratta di un analizzatore grammaticale della lingua italiana, gratis e senza pubblicità. L'analisi grammaticale viene fatta nel contesto della frase da analizzare, cioè, se una parola ha più significati, l'applicazione sceglie quello adatto per la frase, dato che propone prima l'analisi logica della frase e poi sceglie il significato da assegnare all'analisi grammaticale. Molto utile per gli studenti impegnati nello studio della lingua italiana.

Tavola pitagorica IQ

Molto utili per i bambini delle elementari, è un sistema di studio e di ripasso intelligente su moltiplicazioni e divisioni che permette di concentrarsi sulle operazioni più difficili da apprendere. Il processo di studio viene visualizzato mediante alcune stelline relative al progresso. In questo modo è possibile verificare il progresso nell’apprendimento delle singole operazioni e quello generale. Un algoritmo calcola separatamente il progresso per la tavola pitagorica della moltiplicazione e per quella della divisione. Inoltre, si adatta agli intervalli di risultati scelti e all’intervallo numerico utilizzato nelle operazioni. Inoltre, il processo di studio è diviso in lezioni numerate, grazie alle quali il genitore può controllare il numero di unità didattiche realizzate dal bambino.

Impara l'alfabeto per bambini - ABC English

Applicazione gratuita in lingua inglese, è una sorta di alfabeto per bambini al cui interno si possono trovare giochi educativi adatti per imparare la lingua. Aiuta a far tracciare lettere maiuscole e minuscole, a leggere e a scrivere in modo facile e divertente.