Settembre è il mese del ritorno a scuola e come ogni anno, i docenti hanno fornito una lista di volumi scelti per supportare l'insegnamento delle proprie materie, tenendo conto dei tetti di spesa fissati dal Ministero dell'Istruzione. Ecco come prenotare i libri di testo 2019/20 e di quali sconti è possibile usufruire.

Cartolerie e librerie

Le cartolerie e le librerie indipendenti offrono spesso la possibilità di prenotare i libri scolastici adottati dai docenti. Per queste piccole attività la vendita dei libri di testo sono spesso una parte importante delle entrate annuali e in molti casi i singoli esercizi commerciali sono già dotati delle liste dei libri redatte dalle scuole più vicine.

I buoni spesa dei supermercati

Da qualche anno anche i supermercati mettono a disposizione un servizio di prenotazione di libri scolastici. Ad esempio, presso l'Esselunga è possibile sfruttare la Fidelity Card per avere il 15% di sconto sul prezzo di copertina. È possibile, presso questa catena, anche ordinare i libri di testo della scuola secondaria di primo grado, di secondo grado e universitari. Pure Carrefour offre questo servizio: si prenotano online i titoli e poi li si ritira in negozio. Lo sconto sale al 25%, ma è erogato tramite un buono spesa (il buono scende al 20% per gli ordini effettuati presso il punto vendita) da ritirare al momento del pagamento, fino al 12 novembre 2019. È valido a fronte di una spesa minima di 40 euro con carta SpesaAmica Payback. Il servizio è stato attivato da maggio e i libri iniziano sono disponibili dal 19 giugno 2019. Fino al 30 settembre i soci Coop possono prenotare i libri di testo, ricevendo il 25% del prezzo di copertina in buoni spesa, da utilizzare dal 24 giugno al 31 dicembre 2019. Qui è possibile acquistare anche i libri usati, pagando il 60% del costo di copertina. Anche da Conad l'acquisto dei libri di testo dà diritto a un buono pari al 25% del valore dei libri acquistati.

Libri scolastici online

Amazon ha dedicato una pagina all'acquisto dei libri scolastici. Sul portale del gigante dell'e-commerce è possibile prenotare i libri di testo, facendo una ricerca per istituto, selezionando la classe e i volumi necessari. In caso di errore, i testi potranno essere restituiti dal 15 settembre al 15 ottobre. Fino al 31 agosto è possibile ottenere un buono spesa di 5 euro, se oltre ai libri si acquistano altri articoli. Libraccio (che possiede anche punti di vendita fisici) è la soluzione ideale per poter acquistare i volumi scolastici a meno della metà del prezzo. Anche qui è possibile selezionare la classe di riferimento e il motore di ricerca farà il resto. Acquistando su Libraccio, si riceve un buono acquisto pari al 15% dell'importo speso, da usare sul sito per comprare altri libri (valido fino al 31 dicembre). Sullo stesso portale si possono pure vendere online i propri libri usati. Anche Libreria Scolastica offre un servizio di prenotazione e acquisto online dei libri di testo 2019/2020. Sul sito si può scegliere tra tutti i volumi adottati, ricevendo uno sconto del 15% per i testi nuovi e fino al 50% per quelli usati. Chi desidera vendere i propri libri usati riceverà in cambio buoni spesa da utilizzare sul sito.