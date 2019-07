Siamo in piena estate, ma per milioni di studenti il pensiero va già al ritorno sui banchi di scuola. In tutte le regioni è ormai uscito il calendario con le date di inizio e fine del nuovo anno scolastico 2019/2020. Si partirà a settembre per finire a giugno, ma non tutti lo stesso giorno.

Le differenze nelle varie regioni

Il calendario scolastico, come ogni anno, varia da regione a regione. Un sistema di riferimento che poi vede degli assestamenti in ciascuna singola scuola, in base a eventuali feste di paese, santi, elezioni comunali e altro. Le festività nazionali, naturalmente, sono le stesse per tutti, ma non i ponti, che ogni regione ha assegnato secondo uno schema diverso. L’obbligo per tutti è garantire il minimo legale di 200 giorni di lezioni, indipendentemente da come questi siano distribuiti.

A Bolzano i primi a cominciare e gli ultimi a finire

I ragazzi della provincia di Bolzano saranno i primi a tornare sui banchi di scuola già da giovedì 5 settembre: un inizio anticipato che non si tradurrà in uno sconto sul finale, perché saranno anche gli ultimi a concludere, mercoledì 16 giugno 2020. Potranno tuttavia godere di qualche ponte più generoso: una settimana a carnevale e una tra fine ottobre e inizio novembre.

La lunga estate degli studenti in Puglia

La Puglia sarà invece quella che farà godere un’estate più lunga ai suoi studenti, che potranno riposarsi fino al 18 settembre, gli ultimi a iniziare in Italia. Concluderanno l’anno scolastico il classico 10 giugno. Molte regioni hanno scelto invece come data finale sabato 6 giugno. Ma questo non è il caso della Lombardia, il Lazio e l'Abruzzo che faranno stare i ragazzi sui banchi anche l’8 giugno, per l’ultimo giorno di scuola, di lunedì.

Le date di inizio e fine scuola nel resto d'Italia

La maggior parte delle regioni inizieranno l'anno scolastico il 16 settembre: è il caso di Toscana, Liguria, Calabria, Lazio, Molise, Marche, Emilia Romagna, Sardegna e Abruzzo. In Friuli Venezia Giulia, in Trentino Alto Adige in Lombardia, in Valle d'Aosta e in Sicilia si inizierà invece il 12 settembre; in Piemonte il 9 settembre; in Veneto, in Umbria, in Basilicata e in Campania, l'11 settembre. Molte regioni hanno scelto il 6 giugno come data finale, sono: Veneto, Sicilia, Molise, Marche, Emilia Romagna e Sardegna. Altra data gettonata è quella del 10 giugno: Campania, Basilicata, Trentino Alto Adige, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia e Toscana. In Umbria si chiuderà il 9 giugno; in Valle d'Aosta il 12 giugno; in Calabria il 9 giugno.