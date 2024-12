Carrefour adotta una politica di orari più flessibile rispetto ad altre catene: varia gli orari di apertura in base alla regione e alla città. Per questo motivo, è sempre consigliabile controllare gli orari specifici sul sito ufficiale. In linea generale, il 24 dicembre i punti vendita Carrefour saranno aperti, mentre il 25 e il 26 dicembre molti negozi resteranno chiusi