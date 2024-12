Capodanno 2025, cosa fare a Napoli: gli eventi in programma

La città partenopea si distingue per la sua offerta diversificata di appuntamenti, che spaziano dai concerti all’aperto agli esclusivi party nei club più glamour. Se si è alla ricerca di un’esperienza unica e si sta pensando a cosa fare la città ha dunque tutto ciò che serve per una notte indimenticabile

Dal 29 dicembre al 1° gennaio, la città offrirà eventi per ogni gusto con un programma pensato per valorizzare l’identità napoletana e celebrare la sua tradizione musicale. La serie di eventi inizia il 29 dicembre con un doppio appuntamento al PalaVesuvio di Ponticelli. La serata sarà dedicata alla musica napoletana con “Napoli Can contro la malaciorta”. Sarà un momento per festeggiare i 50 anni di carriera dei 'E Zezi gruppo operaio, la storia in musica delle lotte per i diritti dei lavoratori. Tra gli ospiti, il maestro Peppe Barra, Enzo Gragnaniello Arisa, Luca Zulù Persico (99 Posse), Pietra Montecorvino, i Bisca Riccardo Veno ed Ettore Castagna.

Gli appuntamenti del 30 dicembre

Il 30 dicembre, Piazza del Plebiscito si trasformerà in un palcoscenico per la musica urban e rap. Sul palcoscenico saliranno Coco, Enzo Dong, Ernia, Frezza e SLF, protagonisti di uno spettacolo unico. Prima del concerto principale, i giovani talenti emergenti, selezionati durante il contest di Città della Musica e giudicati da Geolier e Luchè, avranno l’opportunità di esibirsi davanti al pubblico.

Gli appuntamenti del 31 dicembre

La notte di San Silvestro culminerà con un grande concerto in Piazza del Plebiscito. Protagonisti della serata saranno Loredana Bertè, James Senese, Sal Da Vinci, Massimiliano Gallo, Raiz, Gigi e Ros, Gabriele Esposito, Veronica Simioli, Mavi, Ditelo Voi, Gigi Soriani. La serata includerà anche un omaggio speciale a Pino Daniele, a dieci anni dalla sua scomparsa, con la partecipazione di Massimiliano Gallo e altri artisti. Il lungomare ospiterà invece il “Bit Fest – Back in Town”, una maratona di DJ set con star internazionali come Deborah De Luca e Riva Starr.

Gli appuntamenti del 1 gennaio 2025

Il nuovo anno si aprirà con il concerto del coro “That’s Napoli Live Show”, ideato e diretto dal maestro Carlo Morelli, in Piazza Municipio. Nel pomeriggio, Piazza Vittoria ospiterà il “Bit Fest – Back in Town”, una maratona musicale che porterà energia e spettacolo fino a tarda notte.