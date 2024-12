Capodanno 2025, cosa fare a Milano: gli eventi in programma

Il capoluogo lombardo si distingue per la sua offerta diversificata di appuntamenti, che spaziano dai concerti all’aperto agli esclusivi party nei club più glamour. Se si è alla ricerca di un’esperienza unica e si sta pensando a cosa fare la città ha tutto ciò che serve per una notte indimenticabile

Per chi cerca un Capodanno all’insegna del divertimento senza sosta, il Fabrique Milano è il luogo ideale. L’evento, “RADIO 105 in the City: IL CAPODANNO di MILANO!”, è organizzato in collaborazione con Radio 105 e promette una serata indimenticabile. La festa inizierà alle 20:00 con un Dinner Show Buffet, che offrirà piatti prelibati e una selezione di drink, per poi proseguire con la musica e i DJ set più famosi. Tra i protagonisti ci saranno artisti di spicco come Paolo Noise del programma ZOO di 105, il gruppo Room9, e DJ Antonio Pivati, che faranno ballare la folla fino all’alba.

La vita notturna di Milano è tra le più vivaci d’Europa, con una varietà di locali e club che offrono musica per tutti i gusti. Dalle discoteche glamour alle location underground, Milano è anche famosa per i suoi party tematici, che trasformano ogni notte in un’esperienza unica. Gli amanti della musica commerciale, house, techno, reggaeton e afrobeats troveranno sicuramente un posto dove scatenarsi fino alle prime luci dell’alba.

Il grande classico del Capodanno milanese è il Concerto di Capodanno in Piazza del Duomo. Questa tradizione coinvolge migliaia di persone ogni anno, con un palco che ospita artisti italiani e internazionali. Il concerto è gratuito e aperto a tutti, ed è l’evento perfetto per chi ama la musica dal vivo. A Castello Sforzesco, per quest'anno, oltre alle tradizionali celebrazioni di fine anno, si arricchisce di eventi legati alle origini celtiche della città, con ricostruzioni storiche, danze, concerti internazionali e attività per grandi e piccini.

Una serata di classe

Il Just Cavalli Milano rappresenta una delle opzioni più sofisticate per il Capodanno 2025. Situato in Via Luigi Camoens, il Just Cavalli offre una serata a tema “The Great Gatsby 2025”, che trasporterà gli ospiti negli anni ruggenti del jazz e dell’eleganza. Mentre il Republic Milano è la scelta ideale per chi cerca un Capodanno ricco di emozioni e musica dal vivo. La serata inizierà alle 20:30 con un Dinner Show caratterizzato da una performance dal vivo che intratterrà gli ospiti durante la cena.

Serate disco

Il Tocqueville 13 è una delle discoteche più famose di Milano, situata nel cuore della movida. Il Capodanno 2025 al Tocqueville promette una serata indimenticabile con un Dinner Show ricco di piatti prelibati, serviti su tavoli conviviali, per poi trasformarsi in una vera e propria festa con musica e balli. L’atmosfera sarà animata dai DJ set, che proporranno i migliori successi musicali.

Serata all'Hollywood

Un altro grande nome della vita notturna milanese è il Hollywood Milano, che per il Capodanno 2025 propone una serata esclusiva a tema “Midnight in Paris”. La serata inizierà con un elegante aperitivo e proseguirà con un party che promette sorprese e momenti di grande intrattenimento. Situato in Corso Como 15, il club è famoso per la sua atmosfera glamour, che farà vivere una notte di puro divertimento e lusso.

Stile Moulin Rouge

I Magazzini Generali di Milano sono storici e sempre al passo con le nuove tendenze. Per il Capodanno 2025, propongono un evento tematico ispirato al Moulin Rouge, con una serata ricca di sorprese e un dinner show cantato che si terrà dalle 20:30 alle 23:00. A partire dalle 00:30, la festa si trasformerà in un grande clubbing party con musica e spettacoli, per celebrare l’arrivo del nuovo anno in grande stile.