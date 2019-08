Per combattere il caro-libri scolastici, uno dei metodi più semplici è quello di ricorrere ai testi usati. Si possono acquistare in molti mercatini in tutta Italia, dando una seconda vita ai manuali per la scuola. Ma anche le possibilità online sono tante.

Libri scolastici usati: i mercatini

Nelle grandi città, il punto di riferimento per l'usato scolastico sono le librerie Libraccio. A Roma si può ricorrere anche al Mercatino del libro usato del Lungotevere Oberdan. Le occasioni di trovare testi usati a Napoli si colgono tra Piazza Cavour e Piazza Dante, dove numerose librerie offrono questo servizio. La tradizione di recarsi al mercatino dell'usato per acquistare i libri scolastici usati è diffusa però in tutta Italia. A Trieste ne organizza uno anche l'Arci, in via Manzoni. A Genova ci sono molte librerie che trattano l'usato scolastico e l'Istituto Alberghiero Nino Bergese allestisce il suo mercatino ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni. In Lombardia, a Brescia si tiene anche un meeting dedicato al libro usato nei primi giorni di settembre: qui è possibile acquistare e vendere al 50% del prezzo di copertina. A Venezia ogni anno si tiene Libro contro Libro: gli studenti si recano all'ex Pescheria di via Lepanto e si siedono a dei tavoli per proporre in vendita i propri testi. Mentre in molte regioni la libreria fisica resta ancora il punto di riferimento, tra le iniziative più curiose c'è quella del mercatino parallelo di Ragusa, dove genitori e ragazzi possono scambiarsi i libri usati.

Libri scolastici usati: i siti internet

Il web resta uno dei luoghi più accessibili in cui acquistare i libri scolastici usati. Primo fra tutti, il sito di Libraccio permette di scegliere direttamente la classe di riferimento grazie al motore di ricerca interno. Per chi teme di vedersi arrivare libri in pessimi condizioni, il sito specifica sempre ciò che l'acquirente troverà nel suo usato. L'azienda però non vende mai volumi in condizioni disastrose. Inoltre, si può ricevere uno sconto del 15% sotto forma di buono da spendere sul sito. Un altro punto di riferimento per chi cerca libri scolastici usati online è il sito Oberdan 7, che fa riferimento al mercatino romano allestito sull'omonimo Lungotevere. Anche Amazon, infine, ha una sezione apposita in cui acquistare online libri scolastici usati.