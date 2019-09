Amazon ha in serbo tante nuove sorprese. Come svelato dalla stessa azienda in un comunicato, il 25 settembre arriveranno "alcune nuove cose proposte dal team Amazon Devices and Services”.

Nonostante non siano stati rivelati altri dettagli è molto probabile che il colosso di e-commerce presenterà nuovi servizi e prodotti, replicando quanto avvenuto lo scorso anno nello stesso periodo.

Verrà aggiornata la gamma di dispositivi Echo?

Come suggerisce The Verge, Amazon il 25 settembre potrebbe aggiornare la gamma di dispostivi Echo. È probabile che l’azienda abbia in serbo anche la presentazione di nuovi device.

Lo scorso anno, prima del periodo natalizio, l’azienda di commercio elettronico statunitense ha rinnovato completamente la gamma di dispositivi Echo, presentando in un evento stampa dedicato i nuovi Echo Dot e Plus, dal design accattivante, ma anche Echo Sub ed Echo Auto, un accessorio che, abbinato al sistema audio della propria vettura tramite Bluetooth o ingresso aux, consente di sfruttare tutte le funzionalità di Alexa mentre si è alla guida. Nello stesso giorno è stato annunciato anche Fire TV Recast, in grado di effettuare uno streaming completo dei propri programmi tv preferiti, e Amazonbasic Microwave, un microonde che risponde ai comandi vocali comunicando con gli speaker esterni collegati ad internet.

Amazon, le ultime novità

Amazon, sul palco dell’Ifa 2019, tenutasi a Berlino dal 6 all’11 settembre, ha svelato diversi prodotti hardware: Fire TV Cube, Fire TV Edition Soundbar e una gamma di smart TV realizzate in collaborazione con aziende quali JVC e Grundig.

Ai nuovi dispositivi va aggiunta la Fire TV Stick 4K, identica per aspetto al modello precedente, che è recentemente approdata sul mercato europeo a nove mesi dal lancio negli Stati Uniti. La sua confezione comprende, oltre alla chiavetta, un cavo micro USB per l'alimentazione, il telecomando, l'alimentatore da parete e un cavetto HDMI maschio-femmina.