Amazon, i device eero in Italia a novembre: prezzi e caratteristiche

Durante l’evento dedicato alla presentazione dei nuovi hardware in arrivo, Amazon ha annunciato che a novembre arriveranno in Italia i dispositivi eero ed eero Pro, in grado di creare reti Wi-Fi mesh e di estendere la copertura del Wi-Fi in tutta le zone della casa, senza interruzioni di segnale. Potranno essere utilizzati per sostituire il classico router. Nick Weaver, cofondatore e CEO di eero, spiega che la missione della società è di assicurare il corretto funzionamento della tecnologia presente nelle abitazioni. Un obiettivo condiviso anche da Amazon, che lo scorso febbraio ha acquisito l’azienda per sviluppare nuove soluzioni in ottica di connettività e permettere ai clienti di gestire in modo più efficace i device presenti nelle smart home. “Grazie ai nuovi dispositivi eero e alla recente espansione in Europa, stiamo portando avanti questa missione, così che sempre più clienti possano provare la magia di un Wi-Fi semplice e affidabile a casa loro”, sottolinea Weaver.

Le caratteristiche dei dispositivi eero ed eero Pro

I dispositivi eero ed eero Pro, entrambi compatibili con l’assistente virtuale Alexa, sono semplici da installare (secondo Amazon la procedura richiede solo pochi minuti) e sono dotati di un sistema di aggiornamento automatico che garantisce un miglioramento costante nel tempo, anche sotto il profilo della sicurezza. In media è previsto un update al mese. eero Pro offre una migliore copertura del Wi-Fi e una velocità di navigazione maggiore: sarà venduto al prezzo di 199 euro. La versione “base”, invece, costerà 109 euro. Saranno anche disponibili delle confezioni contenenti tre unità: per acquistare quella dedicata a eero sarà necessario spendere 279 euro, mentre quella contenente tre unità di eero Pro costerà 499 euro. Grazie a un’applicazione per smartphone sarà possibile svolgere diverse funzioni, come mettere in pausa la connessione Internet e condividere la rete con amici e ospiti. Le connessioni tra i dispositivi eero, il cloud e l’app sono crittografate e il profilo dell’utente è protetto da un codice monouso che viene inviato ogni volta tramite messaggio di testo. Inoltre, entrambi i device supportano la crittografia WPA-2.