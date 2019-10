Amazon, Kindle Kids Edition: il nuovo e-reader per piccoli lettori

Amazon ha lanciato una nuova versione del popolare Kindle per bambini.

Il nuovo device del colosso di e-commerce, Kindle Kids Edition, arriva dopo ben cinque anni dal lancio del precedente modello, che ha debuttato sul mercato nel 2014.

Il nuovo e-reader monta un pannello da 6 pollici e-ink, che offre un’esperienza di lettura migliorata sia sotto la luce del sole che in condizioni di scarsa illuminazione rispetto al ‘fratello maggiore’.

Kindle Kids Edition è già disponibile al preorder negli Stati Uniti al prezzo di 109,99 $: le sue consegne inizieranno il 30 ottobre 2019.

Nuovo kindle per bambini: specifiche tecniche

Il nuovo e-reader pensato per i più piccoli è una variante speciale dell’ultimo Kindle di Amazon. Dispone di un sistema di illuminazione frontale regolabile e di un software progettato per incoraggiare i bimbi alla lettura.

Per quanto riguarda la batteria, come dichiarato da Amazon, ne monta una in grado di offrire fino a 4 settimane di autonomia.

Offre, inoltre, una memoria interna in grado di conservare fino a 8GB di contenuti, una serie di sfondi personalizzati e diversi software che stimolano l’apprendimento e la curiosità dei bambini.

Amazon Kindle Kids Edition (Amazon)

Tante nuove funzioni pensate per i più piccoli

Grazie a un sistema di distintivi, gli Achievement Badges, a ogni progresso dei piccoli lettori è associata una ricompensa.

Inoltre, Easy Discover e Words Wise facilitano la lettura, offrendo ai bimbi semplici e utili strumenti per poter comprendere e memorizzare le parole più difficili. Words Wise, per esempio, fornisce ai piccoli utenti brevi definizioni delle parole che non conoscono.

I nuovi termini imparati, grazie alla funzione Vucabulary Builder, possono essere aggiunti a degli elenchi di parole consultabili in ogni momento: quelle più difficili appariranno nella sezione ‘parole sagge’ di Amazon.

Il Kindle Kids Edition include una custodia per e-reader e un abbonamento di un anno ad Amazon Unlimited per bambini, una raccolta che comprende oltre mille libri e che presto di arricchirà di audiolibri.