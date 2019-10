AirPods Pro sono i nuovi auricolari wireless presentati da Apple, che saranno disponibili a partire dal 30 ottobre. Cupertino rinnova la propria linea di cuffie con un nuovo modello dal design completamente rivisitato e una qualità del suono migliorata rispetto al passato. In un comunicato che annuncia il nuovo prodotto, il vicepresidente del marketing globale di Apple Phil Schiller ha affermato che gli AirPods Pro offriranno maggiore comodità “grazie ai cuscinetti flessibili e sono dotati delle innovative modalità di cancellazione attiva del rumore e Trasparenza. Credo che i clienti apprezzeranno questa new entry della famiglia AirPods”. Il nuovo modello sarà disponibile al prezzo di 279 euro.

AirPods Pro, Apple ripensa il design degli auricolari

Dopo le prime due edizioni sostanzialmente invariate sul piano dall’aspetto estetico, con gli AirPods Pro Apple propone un taglio netto rispetto al passato, visto il design dei nuovi auricolari che Cupertino ha pensato per “il massimo comfort e un’incredibile adattabilità”. La differenza più evidente riguarda la presenza dei cuscinetti in silicone disponibili in tre misure, che impediscono agli AirPods Pro di scivolare dall’orecchio, evitando smarrimenti accidentali. Inoltre, Apple ha voluto dotare i nuovi auricolari wireless di un sistema di ventilazione con equalizzazione delle pressioni mirato a ridurre il fastidio creato indossando le comuni cuffiette in-ear. La resistenza a acqua e sudore rende poi gli AirPods Pro adatti anche a chi vuole praticare attività fisica senza rinunciare alla musica o al podcast preferito.

I nuovi AirPods Pro di Apple (Apple)

La tecnologia di AirPods Pro

Il design rinnovato è solo una parte di AirPods Pro, che contengono anche tanta tecnologia avanzata. Due microfoni combinati a un software sono alla base della nuova cancellazione attiva del rumore, per eliminare i rumori di fondo in maniera ancora più efficace grazie a un adattamento del suono eseguito 200 volte al secondo. Questa caratteristica consentirà a chi indossa AirPods Pro di godere al massimo di una qualità audio superiore grazie all’equalizzazione adattiva, che come spiega Apple “regola automaticamente le basse e medie frequenze della musica in base alla forma del singolo orecchio”. Gli auricolari wireless vantano anche la modalità ‘Trasparenza’, che permette di continuare ad ascoltare la musica senza però eliminare i suoni dell’ambiente circostante, una funzione preziosa per chi corre e deve stare attento al traffico o chi, per esempio, è in attesa di una comunicazione importante dagli altoparlanti di una stazione.

Prestazioni e prezzo di AirPods Pro

È il chip H1 progettato da Apple a rendere possibili le prestazioni avanzate di AirPods Pro e la tecnologia di cui sono dotati. Esattamente come in passato, i nuovi auricolari wireless offrono cinque ore di ascolto senza interruzioni, che scendono a quattro ore e mezza di ascolto e tre e mezza di conversazione con la modalità di cancellazione attiva del rumore. La custodia di ricarica, invece, può restituire fino a più di 24 ore di ascolto e 18 di conversazione. A partire dal 30 ottobre, AirPods Pro saranno disponibili sul sito di Apple e sull’app Apple Store a 279 euro.