New York, troppi AirPods persi in metro: MTA valuta un annuncio

Il numero di AirPods persi tra i binari della metropolitana di New York negli ultimi mesi è talmente elevato che la società di trasporto pubblico MTA sta prendendo in considerazione la possibilità di introdurre degli annunci con cui ricordare ai propri utenti di non mettere o togliere gli auricolari mentre entrano o escono dai treni. Lo ha rivelato un portavoce della compagnia a The Wall Street Journal. Gli annunci potrebbero contribuire a ridurre i ritardi dovuti alla caduta di numerosi AirPods sui binari. “Sono piccoli e molto difficili da trovare”, spiega Steven Dluginski, supervisore della manutenzione di MTA. “L’unico vantaggio è che sono bianchi e quindi spiccano sui binari scuri”, prosegue l’esperto. Dluginski sottolinea che il numero di AirPods persi nella metropolitana è incrementato a marzo, quando Apple ha commercializzato una nuova versione degli auricolari wireless. Il picco si è verificato in estate, quando il caldo e l’umidità hanno reso le orecchie e le mani dei passeggeri sudate e scivolose.

Gli AirPods smarriti in metropolitana

Per recuperare gli oggetti persi tra i binari, i dipendenti delle società di trasporto utilizzano un’asta estendibile della lunghezza massima di circa due metri e mezzo. Dluginski spiega che recentemente il suo team ha dovuto recuperare 18 oggetti smarriti in un solo giorno, sei di quali erano degli AirPods. Anche se è possibile capire dove sono finiti gli auricolari utilizzando l’applicazione ‘Trova il mio iPhone’, spesso non è facile recuperarli, in quanto si incastrano in punti difficili da raggiungere. Talvolta i viaggiatori ricorrono a metodi particolari per provare a rientrare in possesso degli AirPods: è questo il caso di Ashley Mayer, una pendolare che ha cercato di raccogliere gli auricolari dai binari utilizzando una scopa e del nastro adesivo. La sua particolare storia è stata raccontata dal Wall Street Journal. Infine, il noto analista Gene Munster ha ammesso di aver perso 10 paia di AirPods.