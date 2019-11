Unieuro sfida Amazon e anticipa il Black Friday 2019

Quest’anno il Black Friday parte in anticipo.

Anche Unieuro, sulla scia della strategia commerciare attuata da Amazon, lancia “Black Addams Friday”, una giornata di sconti esclusivi su tutto il catalogo.

Solo oggi, 11 novembre 2019, effettuando una spesa superiore ai 299 euro, gli utenti possono beneficiare di uno sconto del 22% sul totale del carrello. La promozione è attiva fino alle ore 23:59.

Edizione 2019 del Black Friday

L’edizione 2019 del Black Friday prenderà ufficialmente il via il 29 novembre e perdurerà per tutto il weekend seguente, per poi terminare lunedì 2 dicembre con il Cyber Monday.

Tuttavia, quest’anno sono diverse le aziende che propongono speciali offerte in anticipo: per prima Amazon ha lanciato l’iniziativa ‘Speciale Tesori Nascosti’, in corso dall’8 al 12 novembre, che offre una serie di prodotti in promozione, dagli smartphone ai videogiochi, passando per i dispositivi indossabili.

“Black Addams Friday”: -22% sul prezzo del carrello

“Black Addams Friday” è valida sia negli store che online e taglia del 22% il prezzo dello scontrino. Come si legge sulla pagina dell’azienda, lo sconto è applicabile su tutti i prodotti, esclusi i preorder, gli iPhone 11, iPhone 11 Pro e il TV Philips 55 OLED 903.

Tra i dispositivi in promozione, sono da segnalare Samsung Galaxy Note 10+, disponibile solo nella giornata di oggi 11 novembre al prezzo di 880,62 euro, Samsung Tv UHD 65” RU8000 in offerta a 715,62 euro e Dyson V11 Absolute, in promozione a 506,22 euro.

“Il nostro obiettivo è fornire ai nostri clienti un’esperienza immersiva e folle, paragonabile a quella che si verifica negli USA, con la differenza che noi dedicheremo pari attenzione tanto ai punti vendita quanto alla sezione online, così da consentire anche a chi non può recarsi in un negozio di approfittare di tutte le offerte del venerdì nero”, scrive l’azienda nella pagina dedicata all’edizione 2019 del Black Friday.