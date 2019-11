Per celebrare le offerte del Black Friday e l’inizio della stagione dello shopping natalizio, Amazon aprirà al pubblico, per il secondo anno consecutivo, Amazon Xmas San Babila, il suo temporary shop in Corso Venezia 2, nel cuore di Milano. Il punto vendita sarà aperto al pubblico dal 27 novembre al 1 dicembre, dalle 10:00 alle 20:00, e metterà a disposizione dei visitatori varie aree tematiche dedicate alle numerose categorie di prodotti disponibili sul sito. Al piano terra sarà presente anche un’ampia area interamente dedicata al Natale. Tramite un’app scaricabile all’ingresso gli ospiti potranno scoprire tutte le esperienze presenti all’interno del negozio e accedere a dei gate segreti in realtà aumentata.

Le esperienze in realtà virtuale

Nell’area dedicata agli eventi sarà allestita un’esperienza di realtà virtuale creata da Unicef per mostrare lo stato di bisogno di migliaia di bambini nel mondo. Adottando una bambola Pigotta sarà possibile sostenere le iniziative dell’Unicef a favore dell’infanzia, come le vaccinazioni. Un’altra esperienza in realtà virtuale, alla quale potranno accedere solo gli iscritti ad Amazon Prime, permetterà di rivivere in prima persona l’allunaggio.

L’area Future Space

Gli amanti della tecnologia e del gaming troveranno numerosi prodotti legati alle loro passioni nell’area Future Space, presente al primo piano del negozio. Non mancherà, inoltre, la possibilità di provare con mano tutti i dispositivi di Amazon, tra cui i dispositivi Echo che integrano l’assistente virtuale Alexa, i tablet Fire e gli eReader Kindle. Prima di acquistare un prodotto, i visitatori potranno scoprire ogni informazione che lo riguarda scansionando con l’app di Amazon uno SmileCode, ossia un QR code con lo smile del colosso dell’e-commerce.

Gli ospiti illustri

Tra un acquisto e l’altro i visitatori potranno assistere anche a vari eventi, tra cui showcase musicali, presentazioni di audiolibri, showcooking e masterclass. Saranno presenti, inoltre, numerosi ospiti, tra cui Tom Walker, Mika, Vegas Jones, i Subsonica, Andrea Bocelli, Marco D’Amore, Isabella Potì e il premio Pulitzer Lawrence Wright.